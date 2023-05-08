Проекты из Свердловской области, которые делают лучше экологию во всей стране

Приставка «эко» стала очень популярной, но далеко не всегда она означает, что продукция действительно экологичная. Какие бизнесы действительно заботятся о планете — в материале DK.RU.

В Екатеринбурге последнее время стали уделять больше внимания экологии. Так, недавно администрация города утвердила программу «Вода для жизни» для оздоровления водоемов, а Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды увеличивает количество станций и зондов, чтобы следить за качеством воздуха. Свой вклад в экологическую ситуацию вносят крупные предприятия, снижая объем вредных выбросов.

Но есть и малые предприятия, деятельность которых направлена на сохранение окружающей среды. Что именно они делают?

Модернизируют очистные по всей России

Научно-проектную фирму ЭКО-ПРОЕКТ 30 лет назад основал Юрий Галкин. До этого он работал начальником отдела водного хозяйства и очистки промстоков в институте Уралгипромез, который выступает генпроектировщиком предприятий черной металлургии. На счету фирмы — около 300 реализованных проектов. В их числе система нулевого сброса сточных вод на Новолипецком металлургическом комбинате и система оборотного цикла водоснабжения непрерывного трубопрокатного агрегата цеха №8 на Первоуральском новотрубном заводе.

«Важной особенностью нашего подхода является математическое моделирование — создание цифрового двойника как существующей, так и реконструируемой системы водоснабжения. Это позволяет обеспечить достоверность исходных данных, просчитать значительное количество вариантов программы реконструкции, найти оптимальный по технико-экономическим показателям, который в то же время отвечает техническим условиям потребителей воды и экологическим требованиям предприятия», — объясняет Юрий Галкин.

По словам Юрия Галкина, сегодня промышленные предприятия модернизируют свои системы водоочистки прежде всего для решения производственных задач — разработки ЭКО-ПРОЕКТа используются для систем оборотного водоснабжения доменных печей, прокатных станов, машин разливки стали, обогатительных фабрик и других объектов, без которых не смогут работать предприятия.

Сегодня, как отмечает собеседник, водоподготовкой и водоочисткой в России занимается большое количество компаний. Среди них есть и середнячки, и достаточно профессиональные игроки. Но есть компании, квалификация которых вызывает серьезные вопросы: они без большого труда преодолевают этап лицензирования и несовершенную тендерную систему, а потом вводят в эксплуатацию объекты, которые работают неэффективно.

«В результате предприятия сбрасывают в водоемы недостаточно очищенные стоки, заменяют для технологического использования плохо очищенную оборотную воду на природную. И как-то выкручиваются! — удивляется Юрий Галкин. — Ведь с экспертизой проектов и контролем за эксплуатацией у нас тоже не все гладко. Вот если бы какая-то ТЭЦ прекратила подавать электроэнергию или тепло, вот тогда были бы и шум, и выводы. А в нашем случае планета Земля пока страдает, но пытается спастись от отравления и истощения при нашей ограниченной помощи. Пока».

Превращают пластик в антивандальные скамейки

В начале этого года свои мощности решили объединить компании «Уралвторма» и «Джи-Эко» (франшиза проекта «Умная SREDА»). Так в Свердловской области появился первый экохаб, где реализован полный цикл переработки пластиковых отходов в готовую продукцию.

«Уралвторма» работает в Екатеринбурге еще с советских времен. Специализируется на сборе и подготовке макулатуры: часть заготовленного сырья поставляет целлюлозно-бумажным комбинатам Свердловской области и соседних регионов, другую часть — самостоятельно перерабатывает в санитарно-гигиенические изделия.

Производство «Джи-Эко» открылось в Свердловской области год назад. Компания Михаила Кичигина стала делать уличную мебель из полимерпесчаной смеси, которая на 30% состоит из пластика (переработанных полиэтиленовых пакетов, канистр, биг-бэгов, крышек от бутылок), еще на 70% — из речного песка. Чтобы изготовить панели для уличной мебели, смесь нагревают в специальной машине, а полученному «тесту» придают нужную форму.

С Андреем Таганкиным Михаил Кичигин познакомился, когда готовился к запуску производства, — так «Уралвторма» стала поставщиком пластика для необычных скамеек, урн и лежаков.

В конце прошлого года предприниматели решили, что работа на одной площадке будет эффективнее. Концепцию по объединению мощностей одобрили в министерстве энергетики и ЖКХ области, которое курирует вопросы обращения с ТКО.

Думаю, мы создали хороший пример экономики замкнутого цикла. Плюсов такого сотрудничества — много. Во-первых, мы оба вовлечены во все этапы цепочки: Михаил подключился к работе по сбору сырья, а я помогаю ему с поиском покупателей конечного продукта. Во-вторых, когда и производство, и сырье находятся в одном месте, снижаются транспортные расходы. И, конечно, когда к нам приезжают гости, они убеждаются, что из вчерашних отходов действительно получается классная уличная мебель, — отметил Андрей Таганкин.

Скамейки визуально практически не отличаются от изделий из дерева и металла, но при этом они более прочные и долговечные. Как рассказал Михаил Кичигин, двухметровая скамейка весит около 150 кг и не содержит металлических элементов, которые можно было сдать в металлолом, — такая уличная мебель неинтересна вандалам. И, что особенно важно, каждая лавочка — это несколько тысяч полиэтиленовых пакетов, которые уже не попадут на полигоны и свалки.

Партнеры активно участвуют в общественных проектах и поддерживают инициативы детей по раздельному сбору отходов. Так компании присоединились к проекту одной из школ Нижнего Тагила: вывезли собранный ими пластик и изготовили из него кашпо для городского парка.

В планах предпринимателей — расширение объемов производства и сети приемных пунктов «Уралвтормы». Сейчас в нее входит 19 пунктов. Ведутся переговоры об открытии новых точек приема в Академическом районе и городах-спутниках. В существующие экопункты компании ежемесячно сдается 500-700 т макулатуры, пленки и пластика.

Передают еду тем, кто в ней нуждается

Еще одна важная инициатива имеет федеральный масштаб. Банк еды «Русь» занимается сбором продуктов питания по всей стране и распределяет продовольствие тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Организация появилась в 2012 г. За 10 лет волонтеры раздали 50 млн кг еды и товаров первой необходимости.

«Банки еды появились около 60 лет назад. Наш фонд стал первым банком еды в стране. Сегодня, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, банк еды «Русь» осуществляет около 90% фудшеринга в благотворительном секторе. В основе банка лежит межсекторное взаимодействие: это работа с бизнесом, который жертвует нам товары и деньги, работа с властью, которая нас поддерживает финансированием — грантами и субсидиями, работа с административным ресурсом — органами соцзащиты, молодежной политики и остальными. И, конечно же, работа с обществом — те самые волонтеры, без которых представить работу банка еды невозможно», — рассказала президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова.

По данным Росстата, в 2022 г. за чертой бедности в России находилось 15,3 млн россиян, или десятая часть населения. При этом сегодня в стране утилизируется 17 млн тонн еды: 71% — отходы домохозяйств, 29% — отходы ритейла и организаций общепита. Юлиа Назарова отмечает, что в России есть большой потенциал для фудшеринга: ежегодно можно перераспределять 1,2 млн т еды. Но для этого потребуется плотное взаимодействие благотворительных фондов с магазинами и общепитом, у которых подходит к концу срок годности продуктов.

«Как правило, нам передают еду, срок годности которой истекает минимум через 1–5 дней. Волонтеры банка еды «Русь» в течение нескольких часов развозят все, что передали магазины и общепит. Если хотя бы 1,2 млрд кг качественных продуктов и товаров в год мы будем использовать по назначению, то сможем накормить всех нуждающихся людей в стране — 20 млн человек, а также предотвратить 5,5 млн т выбросов углекислого газа в атмосферу», — резюмировала руководитель благотворительного фонда.

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