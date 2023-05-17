Определен шорт-лист компаний-номинантов на «Премию №1»
Оргкомитет ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один» определил шорт-листы по номинациям 2023 года.
Премия проводится Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатор —Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства.
Номинантами «Премии №1»-2023 стали:
За корпоративное укрепление семейных ценностей:
- Свердловская железная дорога (филиал ОАО «РЖД»);
- Уральский банк ПАО Сбербанк;
- ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА.
За вклад в развитие Екатеринбурга (специальная номинация к 300-летию Екатеринбурга):
- Акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА»)
- Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»;
- Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения».
Экспортер несырьевой продукции:
- ПАО «Уралхиммаш»;
- ПАО «Уралмашзавод»;
- АО «ПСМ».
Предприятие оборонно-промышленного комплекса:
- АО «НПК «Уралвагонзавод»;
- АО «ОКБ «Новатор»;
- АО «Уралтрансмаш».
Молодой предприниматель:
- ИП Абдулов Альберт Ибрагимович
- ООО ПКФ «Саотрон»
- ООО «О’Смысле»
Кто станет победителем в каждой номинации и кто получит гран-при конкурса станет известно на следующей неделе. Церемония вручения «Премии №1» состоится 26 мая.
Шорт-лист номинантов определяют члены экспертных комиссий из числа утверждённых номинантов.
Ранее на DK.RU: Церемония ежегодной «Премии №1» для предпринимателей Среднего Урала пройдет 26 мая