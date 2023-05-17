Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.05
79,10
86,08
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Определен шорт-лист компаний-номинантов на «Премию №1»

Определен шорт-лист компаний-номинантов на «Премию №1»
Иллюстрация: СОСПП

Оргкомитет ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один» определил шорт-листы по номинациям 2023 года.

#НОВОСТИ

Премия проводится Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатор —Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства.

Номинантами «Премии №1»-2023 стали:

За корпоративное укрепление семейных ценностей:

  • Свердловская железная дорога (филиал ОАО «РЖД»);
  • Уральский банк ПАО Сбербанк;
  • ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

За вклад в развитие  Екатеринбурга (специальная номинация к 300-летию Екатеринбурга):

  • Акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА»)
  • Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»;
  • Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения».

Экспортер несырьевой продукции:

  • ПАО «Уралхиммаш»;
  • ПАО «Уралмашзавод»;
  • АО «ПСМ».

Предприятие оборонно-промышленного комплекса:

  • АО «НПК «Уралвагонзавод»;
  • АО «ОКБ «Новатор»;
  • АО «Уралтрансмаш».

Молодой предприниматель:

  • ИП Абдулов Альберт Ибрагимович
  • ООО ПКФ «Саотрон»
  • ООО «О’Смысле»

Кто станет победителем в каждой номинации и кто получит гран-при конкурса станет известно на следующей неделе. Церемония вручения «Премии №1» состоится 26 мая.

Шорт-лист номинантов определяют члены экспертных комиссий из числа утверждённых номинантов.

Ранее на DK.RU: Церемония ежегодной «Премии №1» для предпринимателей Среднего Урала пройдет 26 мая

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Малые банки сегодня способны заменить динозавров. Как модернизировать банковскую системуМалые банки сегодня способны заменить динозавров. Как модернизировать банковскую систему
  • Российские авиакомпании начали продавать билеты в ГрузиюРоссийские авиакомпании начали продавать билеты в Грузию
  • В поселке Шувакиш появится парк уральского деревянного зодчестваВ поселке Шувакиш появится парк уральского деревянного зодчества
  • В институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работатьВ институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.