Золотые слитки Гознака начали продавать в руки физлицам

Теперь инвесторы могут покупать, продавать, а также оставлять на хранение приобретенные у Гознака мерные слитки из золота наряду с инвестиционными монетами.

Гознак объявляет о начале продажи золотых мерных слитков физическим лицам без НДС напрямую у аффинажных организаций. Компания выходит на рынок с предложением золотых мерных слитков массой 10 и 20 г.

Купить или продать слитки можно как в торговом салоне Московского монетного двора, так и с помощью мобильного сервиса Гознак.Инвестиции. В ближайшем будущем Гознак планирует добавить к ассортименту слитки из золота массой 50 г. Как отмечают в компании, предлагаемые слитки содержат дополнительные средства защиты от подделки:

Как на поверхности самих изделий, так и на упаковке, в которой они продаются, присутствуют защитные элементы, которые препятствуют их фальсификации.

Слитки, приобретенные инвесторами в мобильном сервисе, хранятся на территории Московского монетного двора в специально охраняемой зоне. Максимальный срок хранения слитков неограничен. При желании слитки можно забрать, обратившись в торговый салон Монетного двора.

Гознак гарантирует обратный выкуп всех оставленных на хранение золотых мерных слитков. При отсутствии видимых повреждений как самого изделия, так и его упаковки, компания также принимает к выкупу слитки, которые покидали хранилище Гознака и какое-то время находились в обращении.

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