Как выявлять токсичных коллег и что делать в конфликтных ситуациях с ними

Мы часто оправдываем коллег: «у него тяжелый день», «ему виднее, поэтому критика жесткая». Как понять, что коллектив «душный», и выстроить личные границы, рассказали эксперты «Лаборатории карьеры».

Зачастую мы не понимаем, где заканчивается экологичность в коллективе, а где начинается деструктивная токсичность, — говорят специалисты «Лаборатории карьеры Алены Владимирской». Понять, что рабочее окружение токсичное, можно по следующим признакам:

неконструктивная критика и переход на личности;

сплетни и непродуктивные разговоры;

отсутствие четких задачи и kpi по ним являются неочевидным признаком неэкологичной атмосферы в коллективе:

токсичный трудоголизм, когда коллега перерабатывает и винит вас в отсутствии лишней инициативы.

Токсичность может проявляться по-разному, поэтому ее бывает сложно определить.

Основные психологические портреты потенциальных «неэкологичных» коллег

Гиперактивный

Характеристика: очень энергичен, самостоятелен, стремится к лидерству, риску, авантюрам.

Как проявляет токсичность: не реагирует на замечания, отсутствует самокритичность.

Как улучшить взаимодействие: привлекать на лидирование сложных проектов, но с уже прописанным образом результатов, на сбор команды и ее мотивацию. На стратегические задачи с минимальным уровнем риска. Делегировать сложные многоуровневые задачи. Не привлекать к задачам, где необходимо терпение и ожидание лучшего момента.

Дистичичный

Характеристика: пониженное настроение, грусть, замкнутость, немногословие, пессимистичность.

Как проявляет токсичность: часто занижает достоинства и вклад коллег в общее дело.

Как улучшить взаимодействие: привлекать к аналитическим задачам, к работе с цифрами, где необходима внимательность к деталям. Если задача сложная, предварительно разбивать на понятные подзадачи. Минимизировать задачи, связанные с постоянным взаимодействием с людьми.

Эмотивный

Характеристика: чрезмерно чувствителен и раним.

Как проявляет токсичность: остро и в конфликтной форме реагирует на критику и неудачи.

Как улучшить взаимодействие: делегировать задачи, связанные с установкой контакта, с прояснением запросов. В силу эмоциональной чувствительности такие люди способны замечать тонкости в другом человеке. Не привлекать к задачам, где необходимо вступать в конфликт и конфронтацию, например, к сложным переговорам.

Демонстративный

Характеристика: стремится быть в центре внимания, эгоистичен, ленив.

Как проявляет токсичность: газлайтинг. Легко забывает о своих неудачах и не воспринимает критику.

Как улучшить взаимодействие: привлекать к задачам, где необходимо произвести впечатление — на мероприятия, публичные выступления, конференции. Можно делегировать подготовку презентаций и ивентов. Не привлекать к задачам, где человеку придется конкурировать еще с кем-то.

Возбудимый

Характеристика: повышенная раздражительность, несдержанность, угрюмость, занудливость.

Как проявляет токсичность: склонен к хамству и нецензурной брани.

Как улучшить взаимодействие: привлекать к задачам, где необходимо аргументировать то или иное решение, не в контакте с другим человеком, а, например, в аналитической записке. Не привлекать к задачам с горящими дедлайнами, не допускать к кризис-менеджменту и другим стрессовым ситуациям.

Ирина Гаревская, старший консультант «Лаборатории карьеры», рассказала, как грамотно выстроить личные границы в коллективе, чтобы избежать неприятностей и непонимания.

Первое: надо определить, где начинаются ваши «личные границы». С чем вы готовы мириться, а с чем нет? Например, капризность коллеги — ок, а когда переходят на личности и требуют ответа прямо сейчас, потому что чьи-то дедлайны горят, — нет.

Второе: отстаивать границы не через обвинение оппонента, а с позиции «я послание». Акцентировать внимание на конкретной ситуации или поведении, которое вам не нравится.

Пример: я злюсь, что ты перекидываешь на меня свои задачи. Пожалуйста, не делай так. Если тебе нужна помощь, можешь просто попросить о ней заранее. Звонить в выходной день и просить немного поработать для меня недопустимо.

Третье: проговорите свои границы. Возможно, ваш коллега живет работой и готов обсуждать задачи круглосуточно. В таком случае он может просто не знать, что причиняет вам дискомфорт. Тогда стоит обсудить с ним ваши принципы. Например сказать: я отвечаю на рабочие вопросы с 9.00 до 18.00, в остальное время могу выйти на связь только по в случае форс-мажора.

Четвертое: подкрепляйте свои слова действиями. Это самое важное. Чтобы перестроить отношения с коллегой, начните менять свое поведение.

Если сказали, что не можете быть на связи после 18.00, отключите уведомления в чате и не отвечайте на несрочные сообщения. Если вы говорите, но не делаете, вы сдаете границы, и коллега или подчиненный понимает, что их можно проломить.

Чек-ап: токсичен ли ваш коллектив

1. Вас критикуют, но это не конструктивная критика самой работы, а размытые претензии, переход на личности?

2. У вас в коллективе есть сплетники, которые всегда обо всех все знают?

3. Коллега или шеф ставят перед вами размытые, трудновыполнимые задачи? Вам трудно понять, что конкретно от вас хотят?

4. Среди коллег есть человек, который постоянно жалуется на то, как трудно ему живется?

5. На работе есть человек, который заводится из-за любого неосторожного слова?

6. В коллективе обычно фокусируются на проблемах, а не на их решении?

7. В коллективе есть изгой, которого заклевали?

8. Среди коллег есть гиперответственный человек, который живет на работе и часто срывается на тех, кто делает работу, по его мнению, хуже него?

9. В коллективе есть «бунтарь», которому сначала надо обосновать необходимость сделать что-то, и только потом он берется за дело?

10. В коллективе есть коллега, который постоянно разговаривает при любой возможности и никак не может остановиться?

Если вы ответили утвердительно на 1–3 вопроса, значит, уровень токсичности в вашем коллективе низкий и не может повлиять на ваше психологическое состояние на работе.

4–7 ответов «да» означают, что негативные эмоции на рабочем месте с большой вероятностью могут быть вызваны взаимодействием с коллегами.

8 и более положительных ответов — повод задуматься об изменениях на рабочем месте, связанных с корпоративной культурой и этикетом.

Материал подготовлен на основе публикаций на канале «Рабочие переживания».

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