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Росфинмониторинг обяжет банки проводить денежные переводы «по паспорту»

Росфинмониторинг обяжет банки проводить денежные переводы «по паспорту»
Автор фото: rupixen.com. Иллюстрация: Unsplash.com

Финансовая разведка разработала закон, по которому с 2026 г. при денежных переводах обязательно нужно указывать информацию о получателе (паспорт или ИНН).

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Росфинмониторинг подготовил законопроект, по которому банки с 1 января 2026 г. будут обязаны проводить денежные переводы с указанием информации о получателе средств, пишет РБК. Это скорректированная версия проекта, изначально он был опубликован в марте 2023 г. Ведомство исправило набор данных, которые нужно будет предоставить при совершении перевода, но не стало учитывать основные замечания банков.

Сейчас при совершении денежного перевода нужно заполнить только информацию о плательщике. Росфинмониторинг же планирует сделать обязательным указание данных о получателе средств при совершении внутрироссийских и трансграничных переводов по картам или счетам. Так, нужно будет указать фамилию и инициалы, а также серию и номер паспорта или ИНН.

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Основной целью законопроекта является «решение проблемы отсутствия у финансовых организаций необходимой и достаточной информации о сторонах операции». Банки не хранят данные о получателе средств и не могут предоставить их по запросу ведомства, объясняют в Росфинмониторинге. Это снижает эффективность внутренних банковских комплаенс-процедур и финансовых расследований ведомства.

Сумму денежных переводов без открытия банковского счета предлагается ограничить порогом в 100 тыс. руб.

Банки раскритиковали инициативу: по их мнению, новые требования грозят увеличением числа теневых способов денежных переводов. Поправки усложнят для клиентов проведение безналичных переводов, что, весьма вероятно, приведет к переходу граждан в наличные расчеты, считает председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Вырастут и накладные расходы банков.

Автор: Андрей Пермяков
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