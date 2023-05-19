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Потанин и Алекперов претендуют на «Яндекс». Российские активы компании оценили в $7 млрд

Потанин и Алекперов претендуют на «Яндекс». Российские активы компании оценили в $7 млрд
Автор фото: Bekzhan Talgat. Иллюстрация: Unsplash.com

Любая победная заявка на приобретение контроля над российской частью бизнеса, как сообщается, будет включать консорциум инвесторов, а окончательную группу покупателей утвердят в Кремле.

#ИТ#ЯНДЕКС#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

Нидерландская Yandex N.V., головная структура «Яндекса», получила предложения о покупке 51% акций российского бизнеса компании от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Исходя из заявок, российское подразделение «Яндекса» оценивается в 560-600 млрд руб. или $7-7,5 млрд — такая сумма учитывает дисконт активов в 50%, который власти России ввели для иностранных инвесторов, покидающих местный рынок. На пике осенью 2021 г. капитализация «Яндекса» достигала $29 млрд.

Представители «Яндекса», Потанин и Алекперов от комментариев отказались. По словам собеседников Bloomberg, любая победная заявка, вероятно, будет включать консорциум владельцев, а окончательную группу покупателей утвердит Кремль. 

Так, предложение Потанина объединяет группу инвесторов, в которую входят бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и ВТБ, также к ней может присоединиться владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов, небольшим пакетом интересуется также совладелец ММК Виктор Рашников. А если победит заявка Алекперова, Потанин и другие могут попытаться принять в ней участие.

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Представитель Абрамовича отрицает переговоры о покупке доли в компании, представители ВТБ, Мордашова и Рашникова отказались от комментариев.

Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента Яндекса — в лице специально созданного фонда, — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож в прошлом году попал под санкции ЕС, он ушел с поста гендиректора компании и покинул совет директоров. В последний год он работает над отказом от своей доли в Яндексе в обмен на разрешение Кремля сохранить интеллектуальную собственность, необходимую для развития некоторых предприятий за рубежом: бизнеса беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока».

Автор: Андрей Пермяков
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