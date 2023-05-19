Volkswagen ушел от иска «ГАЗа», продав все свои активы российскому инвестору

Сделка включала производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми сотрудниками.

Власти России разрешили «Авилону» приобрести российские активы концерна по цене до €125 млн, сообщил Коммерсантъ. 19 мая Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов локальному инвестору, не уточнив точную сумму сделки. Также была одобрена покупка российского представительства Volkswagen — ООО «Фольксваген Груп Рус», подконтрольных ему «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование»:

Новый владелец приобретет все доли в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими государственными органами. Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Volkswagen приостановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в марте 2022 г. «ГАЗ» утверждал, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка и продать оставшиеся активы третьим лицам: в этом случае взыскание убытков в пользу истца станет невозможным, поэтому «ГАЗ» потребовал наложить арест на активы. По запросу «ГАЗ» суд запретил иностранной компании любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией уставного капитала российской «дочки» Volkswagen Group и подконтрольных ей юрлиц, рассказывал DK.RU.

Через год Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы концерна в России по иску «ГАЗа», который требовал взыскать с более 15,5 млрд руб, однако перед сделкой решение суда отменили. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что, скорее всего, партнером для возобновления производства на заводе Volkswagen в Калуге будет выбрана компания из Юго-Восточной Азии.