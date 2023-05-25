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От решения юридических проблем к развитию и росту: рейтинг правовых компаний Екатеринбурга

Денис Пучков, Евгений Шестаков, Аркадий Брызгалин
Денис Пучков, Евгений Шестаков, Аркадий Брызгалин. Иллюстрация: DK.RU

Юридическое сообщество должно вовремя реагировать на текущие изменения, предоставлять клиентам возможности для роста. Лидеры рынка правовых услуг и их прогнозы — на DK.RU.

#РЕЙТИНГИ#ЮРИСТЫ#БИЗНЕС

Портал DK.RU составил рейтинг ведущих правовых компаний Екатеринбурга по обороту услуг в 2022 г. 

В рейтинг вошли региональные компании, подавляющая доля оборота которых приходится на правовые услуги. Данные по обороту представлены по деятельности офиса (юрлица), зарегистрированного в Свердловской области. Финансовые показатели проверены, соответствуют налоговым декларациям или данным системы SBIS, «Контур».

Тройка лидеров по обороту от правовых услуг в 2022 г.: 

Юридическая фирма INTELLECT — 130.348 млн руб. Одна из крупнейших юркомпаний, работающая по принципу Full Service (услуги предлагаются по 17 юридическим практикам).

LOYS Attorneys at Law —109.185 млн руб. Основная доля оборота приходится на коммерческое и налоговое право.

Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» — 100.154 млн руб. Как следует из названия, компания специализируется на налоговом праве. 

КАК ПРОВОДИЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ

 

На первом этапе специалисты аналитической группы DK.RU проанализировали открытые источники — сайты компаний, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке правовых услуг.

На втором этапе специалисты DK.RU разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности и налоговые декларации организаций за подписью и печатью. Данные также перепроверены в системе SBIS.

Вне рейтинга представлена Юридическая компания «ЭНСО» — по имеющимся данным DK.RU, компания входит в топ крупнейших региональных игроков рынка юруслуг.

LOYS Attorneys at Law деятельность офиса в Екатеринбурге ведет по юрлицу «Ханты-Мансийское адвокатское бюро «Лойс».

 

Также по итогам 2022 г. стоит отметить три компании с высоким приростом оборота — 40 и более процентов. Такой прирост показали компании «Резолют», «ЮС КОГЕНС» и «ЮЭСКОМ».

Рейтинг правовых компаний по обороту в 2022 г.

Компания / ФИО руководителя / Головной офис

Оборот от правовых услуг в 2022 г., млн руб.

Прирост к 2021 г., %

Количество корпоративных / частных клиентов в 2022 г.

Количество юристов и адвокатов на май 2023 г.

Юридическая фирма INTELLECT
Шестаков Евгений Николаевич
Екатеринбург

130.348

14,6

801/79

50/4

LOYS Attorneys at Law
Пучков Денис Валентинович
Екатеринбург

109.185

-8,9

47/67

10/8

Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»
Брызгалин Аркадий Викторович
Екатеринбург

100.154

27,5

н/д

15/0

Юридическая фирма «ЛЕВЪ»
Дубровина Анна Николаевна
Екатеринбург

69.673

12,8

218/43

23/0

«ЮС КОГЕНС»
Корабель Светлана Владимировна
Екатеринбург

52.938

46,1

772/792

13/0

ГК «Априори»
Козлов Сергей Николаевич
Екатеринбург

44.499

35,5

184/79

12/0

Юридическая фирма «Резолют»
Дрыга Василий Алексеевич
Екатеринбург

25.418

47,9

19/30

10/2

Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»
Бельянский Андрей Владимирович
Екатеринбург

23.806

-15,6

33/5

9/7

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»
Скулкин Александр Владимирович

15.647

39,9

175/267

16/1

Юридическая компания «ЭНСО»
Головченко Алексей Васильевич
Москва

з/д

з/д

з/д

28/0

Оборот компаний от правовых услуг по отраслям права в 2022 г.

Уголовное, гражданское право, представительство в судах

Компания

Оборот от услуг в 2022 г., млн руб.

Уголовное право, уголовный процесс

LOYS Attorneys at Law

76.429

Юридическая фирма INTELLECT

8.639

Юридическая фирма «Резолют»

4.749

Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»

3.598

Гражданское право, гражданский процесс

Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»

28.240

LOYS Attorneys at Law

14.918

Юридическая фирма INTELLECT1

9.847

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»1 2

6.962

Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»1 3 4

6.852

«ЮС КОГЕНС»1 5

3.105

Юридическая фирма «Резолют»

3.060

Арбитражный процесс

LOYS Attorneys at Law

17.837

Юридическая фирма «Резолют»

17.608

«ЮС КОГЕНС»

13.234

Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»

10.510

Юридическая фирма INTELLECT

6.798

Суды общей юрисдикции

«ЮС КОГЕНС»

4.755

1. Семейное и наследственное право. 2. Договорное право 3. Споры в сфере недропользования, пользования объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. 4. Споры в сфере энергетики. 5. Потребительское право.

Что будет с рынком и игроками в ближайший год

Андрей Бочкарев, адвокат-партнер юридической фирмы Rezolut:

От решения юридических проблем к развитию и росту: рейтинг правовых компаний Екатеринбурга 1— Безусловно, события последних лет в стране отразились в том числе и на рынке юридических услуг. Особенно повлияли санкции со стороны западных стран. Международные юридические и консалтинговые компании, которые на протяжении многих лет принимали активное участие в развитии правовой среды страны, ушли с российского рынка. После ухода иностранных компаний часть юристов российских подразделений уехала из России, а оставшиеся юристы продолжили свою работу во вновь созданных российских юридических фирмах или присоединились к уже существующим. Наряду с сокращением клиентов из числа иностранных компаний это привело к усилению конкуренции на юридическом рынке. 

Введение в 2022 г. многочисленных санкций, как в отношении коммерческих организаций и их руководителей, так и в отношении отдельных физических лиц, повысило актуальность такого направления, как санкционное право. 

В числе новинок правовых услуг следует отметить направления, связанные с миграцией, релокацией бизнеса, мобилизацией. 

В нашей компании в 2022 г. мы отметили увеличение количества проектов по семейным спорам и спорам в сфере строительства (недвижимости). В уголовно-правовой сфере — возросшую активность правоохранительных и контролирующих органов в отношении предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги, а также осуществляющих поставки по государственным и муниципальным контрактам. 

В стратегии продвижения юридических услуг по-прежнему важной составляющей является рекомендация клиента. Именно поэтому, помимо нацеленности на достижение положительного результата для клиента, мы уделяем особое внимание вопросам повышения качества услуги, комфорта и удобства, удовлетворенности клиента от взаимодействия с компанией.  

Уверены, что 2023 г. также будет наполнен переменами. На рынке юридических услуг усилится конкуренция на фоне экономического спада. Непростая экономическая ситуация повлечет принятие многочисленных законов и подзаконных актов, изменение регулирования во многих бизнес-сферах. Юридическое сообщество должно быть бдительным, чтобы вовремя реагировать на текущие изменения, предоставлять своевременные консультации своим клиентам, помогать им не только в преодолении возникающих проблем, но и в использовании возможностей для роста и развития. 

Переориентация на азиатские рынки и на страны, не поддерживающие санкции в отношении России, приведет к созданию новых партнерств юридических компаний из таких стран с отечественными юридическими компаниями.

Коммерческое, корпоративное право

Компания

Оборот от услуг в 2022 г., млн руб.

Коммерческое право

Юридическая фирма «ЛЕВЪ»

27.869

Юридическая фирма INTELLECT

19.103

Корпоративное право

«ЮС КОГЕНС»

9.529

Юридическая фирма INTELLECT

5.504

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»

1.040

Банкротство

Юридическая фирма INTELLECT

31.671

«ЮС КОГЕНС»

15.882

Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»

10.510

Юридическая фирма «ЛЕВЪ»

6.271

ГК «Априори»

5.843

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»

1.721

Налоговое право

Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»

71.913

Юридическая фирма «ЛЕВЪ»

24.385

Юридическая фирма INTELLECT

3.262

Антимонопольное право, защита конкуренции

Юридическая фирма INTELLECT

7.992

Андрей Бельянский, управляющий партнер в Адвокатском бюро «Бельянский и партнеры»:

От решения юридических проблем к развитию и росту: рейтинг правовых компаний Екатеринбурга 2—  Последние пару лет мы отмечаем, что вопросов у предпринимателей стало больше, они стали содержательнее, конкретнее. Клиенты знают, что им нужно. Кроме того, многие бизнесы сократили горизонт планирования — юридические вопросы обсуждают и решают быстро. 

Что касается отраслей права, то в нашем бюро стало много работы, связанной с недрами и недропользованием. Люди пытаются инвестировать деньги во что-то, что всегда имеет ценность. Мы успешно ведем деятельность, связанную с изучением участков недр и добычей полезных ископаемых: золото, железные руды и так далее. 

В нашей практике сохраняются и традиционные споры. Например, в сфере банкротств или наследственного права. Пандемия существенно подстегнула количество обращений граждан по наследственным делам. В связи с высокой смертностью очень много таких дел открыто как раз в этот период. Увеличилось количество семейных споров — пары распадаются, люди мигрируют и встает вопрос — где и с кем должен проживать ребенок. 

Споров с налоговой, напротив, стало меньше. Все поняли — налоговые риски таковы, что с ними сейчас никто не ставит никаких экспериментов.

Отдельная тема — возросшая ответственность за деятельность частного бизнеса в сфере гособоронзаказа. Появилась норма личной ответственности директоров и учредителей оборонного предприятия, что делает теперь эту деятельность куда более рискованной. Но пока по ней нет практики, во всяком случае, открытой. Оборонка — закрытая отрасль, случайных людей там нет — ни в составе основных подрядчиков, ни в цепочке соисполнителей. Думаю, хозяйственные споры между предприятиями и ответственность самих руководителей — все это скорее будет касаться людей не из «системы». Вероятно, таким образом «система» будет сепарировать такие активы от людей, возможно, засидевшихся в них. 

В целом с прошлого года на рынке мы наблюдаем отток кадров — определенная категория специалистов переехала за рубеж — особенно это заметно в узких отраслях. Но, учитывая, что в Екатеринбурге действует базовый вуз — Уральский государственный юридический университет, — думаю, ситуация с кадрами должна решиться.

Адвокаты и юридические консультанты работают по одним нормам базовых законов — в основном это ГК РФ, «Закон об адвокатуре». Другие отрасли государство регулирует разнообразнее и в большем объеме, так что юриспруденция остается чуть ли не единственной свободной профессией.

Если государство не начнет предпринимать попытки ограничения и регулирования деятельности независимых консультантов (адвокатов, юридических компаний), то наши услуги сохранят свое качество и будут его только повышать, а также соответствовать современным запросам и потребностям граждан и бизнеса.

Узкоспециализированные направления права и услуги

Компания

Оборот от услуг в 2022 г., млн руб.

Интеллектуальная собственность

Юридическая фирма INTELLECT

21.620

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»

1.010

Земельное право, недвижимость, строительство

ГК «Априори»

23.750

«ЮС КОГЕНС»

4.231

Юридическая фирма INTELLECT

3.783

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»

1.471

Сопровождение инвестиционных проектов

ГК «Априори»

12.600

Трудовое право

Юридическая фирма INTELLECT

2.907

Законодательство о СМИ

Юридическая фирма INTELLECT

6.862

Адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»

2.846

Общегражданская практика

ГК «Априори»

2.306

Страховое право

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»

1.045

Сопровождение госконтрактов

«ЮС КОГЕНС»

2.202

Абонентское сопровождение

Юридическая фирма «ЛЕВЪ»

11.148

Юридическая компания «ЮЭСКОМ»

1.238

Анна Дубровина, управляющая Юридической фирмой «ЛЕВЪ»:

От решения юридических проблем к развитию и росту: рейтинг правовых компаний Екатеринбурга 3— Факторы, влияющие на рынок сегодня, для всех очевидны. В сложившихся условиях важно сохранить профессиональный и рациональный подход к делу. Мы справляемся, даже растем, если говорить о прибыли компании. Можно рассуждать об «уходе-неуходе» иностранных консалтинговых компаний, некоторые из них продолжают вести бизнес под другим названием, но нас это не касается, так как в основном мы работаем для разных клиентов. Наш костяк — это средний и крепкий малый бизнес, руководители и собственники компаний, предприниматели.

В ЛЕВЪ традиционно обращаются по вопросам разрешения налоговых споров, за сопровождением налоговых проверок. Отмечаем ужесточение контроля со стороны налоговых органов. Активно развивается сопровождение экспортных контрактов. Периодическим спросом пользуются услуги, связанные со снижением кадастровой стоимости. Видим снижение споров в сфере исполнения госконтрактов. Отмечаем рост обращений по трудовым и семейным спорам.

Также хочется отметить нашу активность в поддержке культурных проектов и организации собственных выставок картин, живописи, графики. Мы сотрудничаем с именитыми художниками — мастерами различных техник и стилей, поэтому наш офис всегда наполнен искусством. В феврале этого года на площадке краеведческого музея работала экспозиция из более чем 30 картин автора Вячеслава Михайлова из собственной коллекции Группы компаний ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ. Прививаем интерес к искусству у сотрудников и клиентов.

Рынок юридических услуг — сверхконкурентный. Он останется таковым и в 2023 г. Из негативного мы видим немалое количество недобросовестных юристов.

В целом по нашей деятельности ситуация осторожно-стабильная. В последние годы в нашей компании отмечается стабильный переход клиентов после оказания им юридической услуги в бухгалтерское обслуживание в нашей же компании. ЛЕВЪ остается для своих доверителей универсальным консультантом, который в режиме одного окна может решить самые разные актуальности.

Что касается стратегии нашей юридической компании, я считаю успешным комбинирование развития практик внутри фирмы и увеличение пула подрядных исполнителей, специализирующихся на отдельных, подчас специфических для нас отраслях (вопросы интеллектуальной собственности, наследственные дела), —  для постоянного или проектного сотрудничества. И включение этих отраслей в общий перечень услуг и в контур по продвижению.

Читайте также на DK.RU: Как платить налоги по-новому. Топ-10 аутсорсинговых компаний Екатеринбурга

Автор: Ольга Еремеева
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