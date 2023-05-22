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Это важнейшие инфраструктурные проекты для региона: кто претендует на Гран-при «Премии №1»

Это важнейшие инфраструктурные проекты для региона: кто претендует на Гран-при «Премии №1»
Иллюстрация: Пресс-служба СОСПП

В шорт-лист вошли 10 объектов. Список номинантов сформировали учредители и партнеры премии на основе открытой информации. Приз вручат на торжественной церемонии 26 мая.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Оргкомитет ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один» представил претендентов на главную награду. Гран-при вручается предприятию, которое реализовало наиболее значимый для Свердловской области инфраструктурный проект за период с 2022 г. по 1 квартал 2023 г.

Перечень номинантов сформировали учредители и партнеры премии на основе открытой информации в СМИ, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, научных организаций, институтов развития.

В список вошли 10 объектов:

  • Трамвайная линия «Екатеринбург – Верхняя Пышма» (проект реализован УГМК);
  • Развязка ЕКАД (АО «Трест Уралтрансспецстрой», ООО «Жасмин», ООО «Уралдортехнологии»);
  • Мост через городской пруд г. Нижний Тагил. (ЕВРАЗ);
  • Железнодорожный виадук на участке Транссиба (СвЖД);
  • «Транспортно-логистический центр «Уральский» (ООО «Екатеринбургский транспортный терминал»);
  • Распределительный центр «Детский мир» в Берёзовском (ПАО «Детский мир»);
  • «Производственно-логистический комплекс «Смак»;
  • Технологический хаб Сбера для IT-специалистов (Уральский банк Сбербанка);
  • Дворец самбо и единоборств и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхней Пышме (УГМК);
  • Центр художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге (генподрядчик «Стройтэк» и проектировщик «Стройтэкпроект»).

Как уже писал DK.RU, в этом году Церемония вручения «Премии №1» пройдет 26 мая. Помимо Гран-при награды получат победители еще в пяти номинациях:

  • За корпоративное укрепление семейных ценностей;
  • За вклад в развитие Екатеринбурга;
  • Экспортер несырьевой продукции;
  • Предприятие оборонно-промышленного комплекса;
  • Молодой предприниматель.

Напомним, ежегодную премию промышленников и предпринимателей проводит Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и Уральская торгово-промышленная палата при поддержке. Соорганизатором премии выступает Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства.

Автор: Елизавета Порошина
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