Это важнейшие инфраструктурные проекты для региона: кто претендует на Гран-при «Премии №1»
В шорт-лист вошли 10 объектов. Список номинантов сформировали учредители и партнеры премии на основе открытой информации. Приз вручат на торжественной церемонии 26 мая.
Оргкомитет ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один» представил претендентов на главную награду. Гран-при вручается предприятию, которое реализовало наиболее значимый для Свердловской области инфраструктурный проект за период с 2022 г. по 1 квартал 2023 г.
Перечень номинантов сформировали учредители и партнеры премии на основе открытой информации в СМИ, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, научных организаций, институтов развития.
В список вошли 10 объектов:
- Трамвайная линия «Екатеринбург – Верхняя Пышма» (проект реализован УГМК);
- Развязка ЕКАД (АО «Трест Уралтрансспецстрой», ООО «Жасмин», ООО «Уралдортехнологии»);
- Мост через городской пруд г. Нижний Тагил. (ЕВРАЗ);
- Железнодорожный виадук на участке Транссиба (СвЖД);
- «Транспортно-логистический центр «Уральский» (ООО «Екатеринбургский транспортный терминал»);
- Распределительный центр «Детский мир» в Берёзовском (ПАО «Детский мир»);
- «Производственно-логистический комплекс «Смак»;
- Технологический хаб Сбера для IT-специалистов (Уральский банк Сбербанка);
- Дворец самбо и единоборств и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхней Пышме (УГМК);
- Центр художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге (генподрядчик «Стройтэк» и проектировщик «Стройтэкпроект»).
Как уже писал DK.RU, в этом году Церемония вручения «Премии №1» пройдет 26 мая. Помимо Гран-при награды получат победители еще в пяти номинациях:
- За корпоративное укрепление семейных ценностей;
- За вклад в развитие Екатеринбурга;
- Экспортер несырьевой продукции;
- Предприятие оборонно-промышленного комплекса;
- Молодой предприниматель.
Напомним, ежегодную премию промышленников и предпринимателей проводит Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и Уральская торгово-промышленная палата при поддержке. Соорганизатором премии выступает Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства.