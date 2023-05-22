Премьер Армении заявил, что Ереван готов признать Карабах в составе Азербайджана

Никол Пашинян заявил, что территория Азербайджана включает в себя и Нагорный Карабах, но безопасность и права местного армянского населения Баку должен обсуждать со Степанакертом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя и Нагорный Карабах — непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (Арцах).

Территория в 86 600 кв. км включает также Нагорный Карабах. Важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт, — заявил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

В ходе Карабахской войны 1992-1994 гг. Нагорный Карабах фактически перешел под контроль Нагорно-Карабахской Республики. Во время Второй Карабахской войны 2020 г. Азербайджан вернул контроль над значительной частью территории бывшей НКАО. С 2022 г. некие «экоактивисты» блокируют Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией.

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По словам Пашиняна, Армения и Азербайджан проводят интенсивные переговоры вокруг соглашения о мире.