Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.05
79,90
86,27
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Игорь Ковпак передает «Кировский» сыновьям

Игорь Ковпак передает «Кировский» сыновьям
Иллюстрация: DK.RU

В настоящий момент 83,6% ООО «Торговое предприятие Кировский» принадлежат Дмитрию Ковпаку, еще 1% акций — Максиму Ковпаку. Дмитрий Ковпак также владеет 98,5% ООО «Лев», Максим Ковпак — 1%

#РИТЕЙЛ#КОВПАК#НОВОСТИ

Уральский бизнесмен Игорь Ковпак решил передать свою долю ООО «Торговое предприятие Кировский» младшим сыновьям. Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка состоялась в конце мая.

В настоящий момент 83,6% принадлежат Дмитрию Игоревичу Ковпаку, еще 1% акций — Максиму Игоревичу Ковпаку. 15,4% акций остались в собственности торгового предприятия «Кировский» (ранее DK.RU писал, что долю в 15,4% компании контролирует старший сын Игоря Ковпака, депутат Госдумы Лев Ковпак).

Также, согласно данным ЕГРЮЛ, с конца мая Дмитрий Ковпак владеет 98,5% ООО «Лев», а Максим Ковпак — 1% компании. 

Причины передачи своей доли основатель компании пока не прокомментировал.

Торговая сеть «Кировский» является одной из крупнейших сетей супермаркетов в Екатеринбурге и Свердловской области.  ООО «Торговое предприятие Кировский» занимается управлением недвижимым имуществом сети. 

Игорь Ковпак — участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленного DK.RU на основе экспертного опроса.

Читайте также на DK.RU:  Игорь Ковпак — о взлете цен на продукты, увольнении сотрудников и убытках из-за QR-кодов

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «После нашей работы квартиры продаются задорого и с первого показа»«После нашей работы квартиры продаются задорого и с первого показа»
  • Кого не возьмут служить? Верховный суд назвал уважительные причиныКого не возьмут служить? Верховный суд назвал уважительные причины
  • «Налог на веселье»: рестораторов обяжут собирать с посетителей деньги на СВО«Налог на веселье»: рестораторов обяжут собирать с посетителей деньги на СВО
  • Вместо недостроенного офисника в центре Екатеринбурга возведут жилой домВместо недостроенного офисника в центре Екатеринбурга возведут жилой дом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.