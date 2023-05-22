Игорь Ковпак передает «Кировский» сыновьям

В настоящий момент 83,6% ООО «Торговое предприятие Кировский» принадлежат Дмитрию Ковпаку, еще 1% акций — Максиму Ковпаку. Дмитрий Ковпак также владеет 98,5% ООО «Лев», Максим Ковпак — 1%

Уральский бизнесмен Игорь Ковпак решил передать свою долю ООО «Торговое предприятие Кировский» младшим сыновьям. Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка состоялась в конце мая.

В настоящий момент 83,6% принадлежат Дмитрию Игоревичу Ковпаку, еще 1% акций — Максиму Игоревичу Ковпаку. 15,4% акций остались в собственности торгового предприятия «Кировский» (ранее DK.RU писал, что долю в 15,4% компании контролирует старший сын Игоря Ковпака, депутат Госдумы Лев Ковпак).

Также, согласно данным ЕГРЮЛ, с конца мая Дмитрий Ковпак владеет 98,5% ООО «Лев», а Максим Ковпак — 1% компании.

Причины передачи своей доли основатель компании пока не прокомментировал.

Торговая сеть «Кировский» является одной из крупнейших сетей супермаркетов в Екатеринбурге и Свердловской области. ООО «Торговое предприятие Кировский» занимается управлением недвижимым имуществом сети.

Игорь Ковпак — участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленного DK.RU на основе экспертного опроса.

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