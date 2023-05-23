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Продажи электросамокатов в России бурно растут. Помешают ли этому поправки в ПДД?

Продажи электросамокатов в России бурно растут. Помешают ли этому поправки в ПДД?
Автор фото: Vlad B. Иллюстрация: Unsplash.com

Россияне распробовали электросамокаты: продажи устройств за I квартал увеличились почти в 1,5 раза. Но поправки в ПДД, регулирующие правила езды на электросамокатах, могут привести к снижению спроса.

#ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ#НОВОСТИ

За I квартал 2023 г. продажи электросамокатов в России выросли на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты ГК «F+ tech-Марвел». Всего было продано 24,5 тыс. устройств на общую сумму 575 млн руб. Лидером рынка остается китайский бренд Kugoo с долей 21,9%, второе место занимает Hiper (13,9%), за ним идет Ninebot (12,6%), указывает аналитик ГК Артур Махалюк.

Популярности электросамокатов способствуют в первую очередь сервисы аренды, такие как Whoosh и Urent, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Так, в Whoosh заявили, что за 2022 г. пользователи совершили более 55 млн поездок — почти вдвое больше показателя 2021 г. Впрочем, г-н Делицын полагает, что темпы роста спроса на эти СИМ (средства индивидуальной мобильности) будут снижаться. 

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С 1 марта 2023 г. вступили в силу правила дорожного движения для владельцев электросамокатов, согласно которым на этих устройствах нельзя выезжать на автомагистрали и передвигаться со скоростью более 25 км/ч, а также необходимо уступать дорогу пешеходам. Нарушение правил будет наказываться штрафом от 800 до 1,5 тыс. руб. Но уже осенью правила могут пересмотреть: руководитель комиссии по транспорту петербургского заксобрания Алексей Цивилев попросил премьера Михаила Мишустина приостановить введение ПДД для СИМ, так как разрешение ездить на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км/ч угрожает пешеходам.

В Whoosh считают, что определение роли электросамокатов в ПДД положительно скажется на рынке: почти все правила, принятые 1 марта, уже работали в сервисе. В то же время введение ПДД для владельцев электросамокатов приведет к получению штрафов и в перспективе приведет к снижению спроса, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Автор: Андрей Пермяков
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