«Цифровизация неизбежна, и об этом надо говорить». О последствиях введения цифровых денег

Цифровой рубль должен вывести скорость торговли на новый уровень. Однако он также ускорит инфляцию. Плюс прозрачность расчетов не всегда на руку бизнесу. Как обеспечить плавный переход к цифре?

Игорь Нагаев, российский аналитик, политолог, стратег и финансист, на всероссийском финансовом форуме ФИНМАРКЕТ выступил перед пленарной дискуссией «Цифровизация финансов: к чему готовиться предпринимателям?». Он рассказал о возможных последствиях введения цифровых денег. DK.RU посетил форум и предлагает вам ознакомиться с выдержками из его выступления.

Кому и зачем нужны цифровые деньги

— Начнем с того, что цифровые деньги двигаются торгашами. Миром вообще правят торгаши. Изначально деньги имели другой вид, начиная от шкурок животных, серебра и золота, постепенно они стали наличными и безналичными. Сейчас люди оплачивают свои покупки с помощью QR-кодов и телефона. По сути, это и есть репетиция введения цифровых денег.

Сейчас, когда вы совершаете экспортные и импортные операции, ваши деньги проходят несколько корреспондентских счетов. Это стоит и времени, и финансов. Цифровые деньги резко ускоряют все это прохождение, а значит, еще и удешевляют. Изначально идея введения цифровых денег сводилась именно к этому: чем быстрее двигаются платежные средства, тем быстрее двигаются товары, тем активнее торговля и больше прибыль.

Потом появилась другая идея: с помощью цифровых денег можно контролировать все и вся. Этого хочет любое государство, хотя бы для того, чтобы собрать как можно больше налогов в бюджет. И это нормально.

В этом случае я всегда вспоминаю самое крупное ограбление банка в истории Российской империи, к которому был причастен Иосиф Джугашвили (Сталин). Тогда, в 1907 г., в Тбилиси большевики взяли 350 тыс. руб. В перерасчете на сегодняшний курс — это миллионы долларов. Но ни один рубль из них применить не получилось. Потому что уже тогда все купюры были с номерами и уже был телеграф. Всех людей, пытавшихся расплатиться данными банкнотами, арестовывали на месте.

В случае с цифровыми деньгами номер будет присвоен не только каждому рублю, но и каждой операции, связанной с этим рублем. Он будет на каждом шагу передвижения этих денег.

Чем цифровые деньги отличаются от криптовалюты

— Цифровые деньги выпускаются Центральным банком. Лимитирует их также Центральный банк. То есть это официальные деньги. Криптовалюта майнится не Центральным банком, ею невозможно расплатиться на каждом углу. В некоторых странах мира ее вообще никак не воспринимают. Цифровые деньги считаются третьим видом денег: в ходу будут наличные, безналичные и цифровые рубли. Наличные, кстати, у нас никто пока отменять не собирается.

Очевидные сложности

— Допустим, ЦБ на своей платформе организовывает выпуск цифровых рублей. Один цифровой рубль равен обычному рублю. Он его выпустил, а что дальше? А дальше банки, которые с ним работают, открывают электронные кошельки. Далее предлагаю говорить о цифровом рубле просто, без терминов, на примерах.

Пример №1. Особенности взаимоотношений коммерческих банков с ЦБ РФ

Юридическое лицо «Крокус интернешнл» открывает свой электронный кошелек в любом банке, а банк, в свою очередь, имеет кошелек на платформе ЦБ. Что это значит?

Допустим, вы приезжаете в Анталью. Вас встречает «Мурзилка-тур», вы идете к автобусу, автобус вас везет в отель и по пути ломается. Вы застреваете на дороге и начинаете ругаться с представителем «Мурзилки». И он вам заявляет, что автобус не его, а подрядчика, и сейчас они с ним разберутся.

Так вот, получается, что коммерческие банки в данном случае такие же посредники. Если коммерческие банки посредники, то они с этого не имеют комиссии. Ведь электронный кошелек «Крокус-интернешнл» реально находится в ЦБ, а не в коммерческом банке.

Предположительный отток денег из коммерческих банков после введения цифрового рубля составит примерно 2 трлн руб. То есть коммерческие банки лишатся 2 трлн руб. депозитов или денег на текущих счетах, то есть на остатках.

Логично — если я лишаюсь, такого большого количества денег у себя в банке, я должен как-то компенсировать потери. И я неизбежно подниму комиссии на каких-то других своих услугах и, скорее всего, повышу процентную ставку по кредитам.

Таким образом, получается, что, с одной стороны, деньги находятся в ЦБ, казалось бы, это надежно. Но с другой, эти деньги ушли из коммерческих банков, которые управляются юрлицами, и те ничего с этого не имеют.

Заметим, Центральный банк на цифровые деньги проценты не начисляет. Это не депозит. Это для удобства и скорости перечисления. Скорость действительно увеличивается. Но… предположительно со временем может появиться комиссия за пользование цифровым рублем.

Пример №2. Инфляция

Одна из сложностей связана с инфляцией. Мы все знаем, что инфляция неизбежна, и в первую очередь она рождается из кредитной ставки. Затем включается в стоимость всех товаров и услуг. Таким образом, инфляция постепенно, то есть с какой-то задержкой, доходит до населения. Но когда введут цифровые рубли, ее скорость вырастет.

Пример №3. Освоение бюджета

Допустим, из казначейства пришли деньги по какой-то статье бюджета, например, на строительство федеральной трассы, а конкретно на покупку щебня. Они идут с кодом, ведь у каждого цифрового рубля есть код. Они приходят на счет того, кто должен выполнить эти работы, и дальше видно, куда они двигаются.

Раньше ты мог их использовать, чтобы выплатить аванс рабочим или купить воду в кулер. Сейчас, если деньги приходят на закупку щебня, то они на закупку щебня и пойдут. По-другому не получится. Вроде бы все правильно, но, с другой стороны, когда тебе нужно выдать аванс, а у тебя только на щебенку, как быть? С точки зрения государства хорошо, а для человека это сложность.

Пример №4. Расчеты между физлицами

Первый опыт по введению цифровых денег провели в Нигерии. Это довольно богатое государство, хотя там много бедных. Но кланы, которые обладают властью, шикуют. Первый лайнер Airbus А380 — самый большой самолет концерна Airbus и самый большой пассажирский самолет в мире — заказали в свое время именно в Нигерии.

Население начало противиться цифровизации денег. Дошло до того, что министр финансов, начальник местного ЦБ, несколько раз чуть было не подвергся нападению разъяренных толп на улице.

Тогда пошли на попятную. Но теперь уже стимулируя тарифами. То есть, раз вы хотите наличные, то давайте мы ограничим их снятие и введем за это комиссию. Чем больше снимаем, тем больше комиссия.

Главное, из-за чего возмутились нигерийцы, — исчезла абсолютная анонимность их платежей. Потому что если тебе как физлицу пришли деньги от Васи за карандаши, то тебе, возможно, придется отчитаться перед налоговой. Я не думаю, что сидящие здесь будут радостно скакать от того, что все их расходы станут известны.

Пример №5. Система контроля и мониторинга ЦБ

Когда сейчас у нас блокируют счета по какой-то причине, ты можешь пойти в коммерческий банк, качать права и куда-то писать. Там сидит чиновник или человек, который может вникнуть в твои особенности.

Но в ЦБ вся эта история будет контролироваться искусственным интеллектом, который будет принимать какие-то решения. Он не создает ничего нового, он делает только по аналогии.

Как это будет на практике? Допустим, увольняются 20 юристов и бухгалтеров и остается только один человек, который управляет нейросетью. Этот человек должен очень много знать по жизни, он должен уметь работать на уровне подсознания, то есть быстро оценивать ситуацию, чтобы не закопаться. У него должно быть шикарное образование и за это он должен получать огромные деньги. Таких людей на земле мало.

Таким образом, в основной массе решения будет принимать искусственный интеллект на основе данных, откуда пришли к тебе деньги и куда пойдут. И если тебя заблокируют, с кем ты общаться будешь? С этой железной дурой?

Как нивелировать негативные последствия введения цифрового рубля

Все, кто видит последствия введения цифрового рубля, уже громко об этом заявили: сначала надо испытать на мышках или на юристах, потому что юристы на все согласятся, а уж потом внедрять.

Дело в том, что в связи с введением цифрового рубля надо вносить изменения в действующее законодательство. Пока точной оболочки закона нет и процесс принятия законов относительно цифрового рубля приостановлен, потому что, как вы поняли, вопросов очень много.

Великий Авиценна сказал, что любое вещество — это яд или лекарство, все зависит от меры. Очень важна мера того, как будет использоваться этот цифровой рубль. Очень важны последствия.

Мы должны задуматься и, пока не поздно, высказать свои предложения. Я очень рад, что проект внедрения цифрового рубля пока затормозили для здравого обсуждения. И рад, что этот вопрос подняли на этой конференции. Мое пожелание всем: если есть какие-нибудь светлые идеи — не стесняйтесь писать депутатам, которые рассматривают закон, или в Ассоциацию российских банков.

Цифровой рубль — это то будущее, которое обязательно наступит, но оно должно работать во благо, а не во вред. Перемен избежать невозможно, и скорость перемещения грузов, скорость перемещения денег всегда будут только увеличиваться. Все нынешние события происходят с гораздо большей скоростью, чем происходили бы 100 лет назад, потому что скорость передачи информации резко увеличилась одновременно со скоростью передачи грузов и денег. То есть мы подходим к какому-то уровню, когда все будет максимально быстро.

Цифровые деньги и цифровая экономика не спасут мир от сложностей. Цифра не будет делать танки, пахать в поле и печь булки. Цифра — только для того, чтобы как можно быстрее компоновать, учитывать и передавать информацию. Не более. Перемен не надо бояться, к ним нужно быть готовыми.

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