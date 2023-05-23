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ВТБ подтвердил интерес к покупке доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов

Андрей Костин
Андрей Костин. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Руководитель госбанка Андрей Костин считает, что сделка по покупке доли в ИТ-гиганте может быть совершена уже в этом году. Другими участниками консорциума являются крупнейшие российские бизнесмены.

#ЯНДЕКС#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

ВТБ заинтересован в покупке доли в «Яндексе», об этом сказал президент банка Андрей Костин на российско-китайском бизнес-форуме, пишет «Интерфакс». Доля госбанка в составе консорциума инвесторов еще будет обсуждаться, уточнил он.

По поводу «Яндекса»: мы участники большого консорциума, да, — сказал Костин, не уточнив сумму потенциальной сделки и сроки. При этом он, отвечая на уточняющий вопрос, добавил, что сделка может быть заключена до конца года.

Головная структура «Яндекса», нидерландская Yandex N.V., разделена между семейным трастом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и остальными сотрудниками компании (3,2%), еще 87,6% акций находятся в свободном обращении. При этом семейный траст Воложа владеет 45,1% голосующих акций, еще 6,6% у членов совета директоров, должностных лиц и сотрудников компании.

Читайте также на DK.RU: Потанин и Алекперов претендуют на «Яндекс». Российские активы компании оценили в $7 млрд

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Yandex N.V. получила предложения о покупке 51% акций российского бизнеса компании от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова. При этом среди участников потенциального консорциума называли также Романа Абрамовича, ВТБ, владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова и совладельца ММК Виктора Рашникова. Исходя из заявок, российское подразделение «Яндекса» оценили в 560-600 млрд руб. или $7-7,5 млрд.

Автор: Андрей Пермяков
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