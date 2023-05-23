«Райффайзенбанк» активизирует усилия по отделению своего российского бизнеса

Австрийская банковская группа попытается продать «Райффайзенбанк Россия» своим же акционерам. Однако международные регуляторы пока не одобрили такой план.

Австрийский «Райффайзенбанк» (RBI) попытается продать российское подразделение своим же акционерам, пишет Reuters со ссылкой на три источника. RBI активизирует шаги по выделению своего российского бизнеса в отдельную структуру на фоне растущего давления со стороны западных регуляторов с целью разорвать его связи с Москвой.

Читайте также на DK.RU: Райффайзенбанк решил продать российскую дочку или вывести ее за периметр группы

После нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя на российский «Райффайзенбанк» австрийская группа решила пойти на такой шаг, чтобы разрядить обстановку вокруг банка и избежать полного сворачивания бизнеса. Если российский бизнес будет выделен в отдельную структуру, ее владельцами станут сами акционеры RBI. Они смогут продать свои акции, если опасаются связи с российскими бумагами.

Представитель группы заявил, что «Raiffeisen продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка Россия».

В то же время попытка RBI выделить прибыльный российский бизнес в отдельную структуру сталкивается с препятствиями со стороны международных регуляторов. Хотя австрийские власти согласны с предложенной схемой, но она может встретить возражения у Европейского Центробанка и Вашингтона — последний опасается утраты антиотмывочного контроля. Вопрос также в степени независимости будущей российской структуры от RBI: при ее достаточной стеени она не попадет под прямой надзор ЕЦБ.