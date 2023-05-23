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«Райффайзенбанк» активизирует усилия по отделению своего российского бизнеса

«Райффайзенбанк» активизирует усилия по отделению своего российского бизнеса
Автор фото: Mikhail Mamaev. Иллюстрация: Unsplash.com

Австрийская банковская группа попытается продать «Райффайзенбанк Россия» своим же акционерам. Однако международные регуляторы пока не одобрили такой план.

#БАНКИ#ИСХОД#НОВОСТИ

Австрийский «Райффайзенбанк» (RBI) попытается продать российское подразделение своим же акционерам, пишет Reuters со ссылкой на три источника. RBI активизирует шаги по выделению своего российского бизнеса в отдельную структуру на фоне растущего давления со стороны западных регуляторов с целью разорвать его связи с Москвой.

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После нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя на российский «Райффайзенбанк» австрийская группа решила пойти на такой шаг, чтобы разрядить обстановку вокруг банка и избежать полного сворачивания бизнеса. Если российский бизнес будет выделен в отдельную структуру, ее владельцами станут сами акционеры RBI. Они смогут продать свои акции, если опасаются связи с российскими бумагами.

Представитель группы заявил, что «Raiffeisen продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка Россия».

В то же время попытка RBI выделить прибыльный российский бизнес в отдельную структуру сталкивается с препятствиями со стороны международных регуляторов. Хотя австрийские власти согласны с предложенной схемой, но она может встретить возражения у Европейского Центробанка и Вашингтона — последний опасается утраты антиотмывочного контроля. Вопрос также в степени независимости будущей российской структуры от RBI: при ее достаточной стеени она не попадет под прямой надзор ЕЦБ.

Автор: Андрей Пермяков
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