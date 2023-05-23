Организаторы расширили список хедлайнеров Ural Music Night

Ежегодный фестиваль пройдет 23 июня, всего будет работать более 100 площадок. Так на сцене у капсулы времени выступят группа IOWA и певица Тося Чайкина.

Организаторы Ural Music Night постепенно анонсируют ярких участников Уральской ночи музыки, которая пройдет в Екатеринбурге через месяц. По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, всего будет работать более 100 площадок.

Так хедлайнерами фестиваля станут группа IOWA (исполнила хиты «Улыбайся», «Маршрутка» и «Песня простая») и Тося Чайкина. Они выступят на сцене «Мотив» у капсулы времени, пишет Justmedia.ru. Помимо них на площадке заявлены Vagabonds, Травулька Олеся, LEPNINA, О! Марго, неаринаменя, Маша Мария, КАТЯ РИКЕДА, Вика Радисева, Макодзеба, MARIA KON, Ала-Тей, BRESDEN, TANATA, ALYONA POLI.

Ранее сообщалось, что хедлайнерами других площадок также станут группа Billy’s Band и Валерий Сюткин — он выступит на Октябрьской площади и исполнил со зрителями «Луч солнца золотого».

Отдельно будет работать сцена «Бардовская песня» в Литературной квартале. Хедлайнерами площадки станут Василий Уриевский и группа Gardina, Тимур Шаов, Константин Завалин, группа «Прожект Бам».

На сцене «Дисколенд» выступит Андрей Державин и группа «Сталкер». Также анонсировано выступление группы ЛСП и коллектива «Поющие гитары».

Ранее DK.RU писал, что в этом году в его рамках будет работать специальная патриотическая площадка, она расположится у «Черного тюльпана». Ожидается, что в Ural Music Night в этом году примут участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов.

Подробнее о фестивале и других мероприятиях можно узнать на сайте, приуроченном к 300-летию Екатеринбурга.