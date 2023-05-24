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Любителей музыки и качественного звука приглашают на легендарную выставку в Екатеринбурге

Любителей музыки и качественного звука приглашают на легендарную выставку в Екатеринбурге
Иллюстрация: hifishow.ru

Выставка HI-FI & HIGH END SHOW ежегодно проходит в Москве. Впервые за пределы МКАДа она вышла в 2019 г. — и состоялась в Екатеринбурге. Теперь, после окончания пандемии, выставка возвращается на Урал!

#КУЛЬТУРА#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

2-3 июня 2023 г. во второй раз состоится уникальное для уральского, сибирского и смежных регионов мероприятие — выставка-продажа аудио- и видео-аппаратуры высокого класса HI-FI & HIGH END SHOW Урал. Екатеринбург как площадка для проведения выставки выбран неслучайно. Это город с богатой музыкальной историей, который подарил нам знаменитый Свердловский рок-клуб и многие традиции для аудиофилов и меломанов, поделились с DK.RU организаторы события.

Выставка охватит пять этажей отеля «Московская Горка» by USTA Hotels и по масштабу и составу участников будет ненамного меньше, чем легендарный московский проект, который получил развитие на региональном уровне.

Формат экспозиции выставки-продажи в гостиничных номерах и залах позволит услышать и увидеть аппаратуру практически в «домашних» условиях, наглядно представить ее в собственном интерьере. Для любителей портативного качественного звука и коллекционеров участники привезут наушники и виниловые пластинки.

Ведущие дилеры и дистрибьюторы представят на выставке свои флагманские модели и новинки. Более 150 брендов примут участие в экспозиции. Среди них — Chord Company, DALI, Electrocompaniet, Hegel, KEF, Monitor Audio, Nordost, Onkyo, Ortofon, Pro-Ject Audio Systems, QED, Van Den Hul, Western Electric и др. Вся аппаратура высокого класса будет подключена и настроена — ее можно будет протестировать и сравнить.

Посетителей ждут не только встречи с новинками и бессмертной классикой аудио- и видеотехники, но и выступления известных блогеров Михаила Борзенкова, Валерия Быковщенко (Valeron's Vinyl Channel), Михаила Кучеренко, Максима Наумова, а также викторины и розыгрыши ценных призов от участников.

Программа:

2 июня

16:30-17:30 — «Академия винила» *

17:30-18:00 — розыгрыш призов

18:00-19:00 — Максим Наумов, автор Stereo.ru, блогер Наумов 2.0. Тема: «От макро к микро: персональная аудиосистема как альтернатива классическому Hi-Fi»

3 июня

11:15-11:45 — розыгрыш призов

12:00-13:00 — Михаил Борзенков, журналист, блогер, музыкант, диджей, аудиофил. Тема: «История Звука: как звукозапись изменила жизнь человечества и навсегда лишила нас покоя»

13:00-14:00 — «Академия винила» *

14:00-15:00 — Валерий Быковщенко, основатель Valeron's Vinyl Channel, коллекционер винила. Тема: «Как грамотно собрать сетап для винила»

15:10-15:30 — розыгрыш призов

15:30-16:30 — Михаил Кучеренко, сподвижник отечественной рок-культуры, разработчик аппаратуры и эксперт hi-end техники. Тема: «Двенадцать ступеней лестницы в аудиофильское небо»

* «Академия винила» — это специальный проект, реализованный в партнерстве с компанией OVERTON. В течение двух дней на полях выставки будут проходить мастер-классы со специальными гостями. Программа разделена на базовый уровень (как выбрать свой первый проигрыватель винила) и продвинутый уровень с детальным разбором сложных тем с ведущими экспертами.

HI-FI & HIGH END SHOW Урал будет проходить 2 июня с 12:00 до 20:00 и 3 июня с 10:00 до 18:00 по адресу: Отель «Московская горка» by USTA Hotels (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 131). Посещение бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте.

Организатор события — MIDEXPO (международные выставки и ярмарки). Ритейл партнер — «Пульт.ру».

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает информационным партнером мероприятия. Также медиаподдержку оказывают профильные издания — Stereo & Video, «Салон AV», блог druzhinin audio и радиостанция Rock Arsenal.

Автор: Андрей Широков
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