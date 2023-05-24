У России возникла «острая необходимость» в китайском аналоге SWIFT

Почти все системно значимые банки России в настоящее время отключены от SWIFT, а их счета за границей закрыты. Также был запрещен ввоз в Россию наличных долларов и евро.

За последний квартал число трансграничных переводов выросло более чем на 200% только по банку ВТБ, в связи с этим российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), сказал глава ВТБ Андрей Костин:

У нас появилась острая необходимость перевести кредитные организации на альтернативный способ платежей. Хотел бы подчеркнуть, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но также предприятия малого и среднего бизнеса из России и Китая, значимость которых в двусторонней торговле возрастает.

Почти все системно значимые банки России в настоящее время отключены от SWIFT, а их счета за границей принудительно закрыты. Также был запрещен ввоз в Россию наличных долларов и евро, что значительно осложнило проведение валютных операций.

В ноябре 2022 г. вице-премьер России Александр Новак рассказал, что центробанки России и Китая разрабатывают систему взаимных расчетов, чтобы избежать использования SWIFT.

На фоне санкций Россия и Иран объединяют платежные системы, чтобы уйти от доллара. Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в стране может произойти подключение российской платежной системы «Мир», которая будет интегрирована с иранской «Шетаб», рассказывал DK.RU. Страны рассчитывают создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT, пишет Al Jazeera.