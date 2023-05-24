Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.05
79,93
86,49
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

У России возникла «острая необходимость» в китайском аналоге SWIFT

У России возникла «острая необходимость» в китайском аналоге SWIFT
Иллюстрация: smotrim.ru

Почти все системно значимые банки России в настоящее время отключены от SWIFT, а их счета за границей закрыты. Также был запрещен ввоз в Россию наличных долларов и евро.

#НОВОСТИ

За последний квартал число трансграничных переводов выросло более чем на 200% только по банку ВТБ, в связи с этим российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), сказал глава ВТБ Андрей Костин:

У нас появилась острая необходимость перевести кредитные организации на альтернативный способ платежей. Хотел бы подчеркнуть, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но также предприятия малого и среднего бизнеса из России и Китая, значимость которых в двусторонней торговле возрастает. 

Почти все системно значимые банки России в настоящее время отключены от SWIFT, а их счета за границей принудительно закрыты. Также был запрещен ввоз в Россию наличных долларов и евро, что значительно осложнило проведение валютных операций.

В ноябре 2022 г. вице-премьер России Александр Новак рассказал, что центробанки России и Китая разрабатывают систему взаимных расчетов, чтобы избежать использования SWIFT.

На фоне санкций Россия и Иран объединяют платежные системы, чтобы уйти от доллара. Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в стране может произойти подключение российской платежной системы «Мир», которая будет интегрирована с иранской «Шетаб», рассказывал DK.RU. Страны рассчитывают создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT, пишет Al Jazeera.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Игорь Ковпак передает «Кировский» сыновьямИгорь Ковпак передает «Кировский» сыновьям
  • Миллиардер Игорь Рыбаков: российской экономике нужны концессии, а не приватизацияМиллиардер Игорь Рыбаков: российской экономике нужны концессии, а не приватизация
  • «Чтобы успеть за рынком, нужно нарастить мощности в четыре раза. А это проект на миллиард»«Чтобы успеть за рынком, нужно нарастить мощности в четыре раза. А это проект на миллиард»
  • Минфин предложил сократить будущие расходы на маткапиталМинфин предложил сократить будущие расходы на маткапитал
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.