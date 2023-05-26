«Если вы работаете до двух часов ночи и встаете в пять утра, то никогда не похудеете»

В России у каждого третьего проблемы с лишним весом. Ожирение приводит к серьезным болезням, но снижение веса на 10% снижает риск их возникновения. Как все же похудеть — рекомендации эндокринолога.

Почему ожирение опасно для здоровья и зачем худеть, если ничего не болит? Как пандемия коронавируса запустила новый виток пандемии сахарного диабета? Можно ли вылечить сахарный диабет, если похудеть? Андрей Подзолков, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, главный врач сети клиник «Атлас», — об эпидемии ожирения в мире и о том, какие способы действительно помогают сбросить вес.

— Ожирение — аномальное или избыточное накопление жировой ткани, которое может приводить к нарушению здоровья. Существует простой калькулятор индекса массы тела (ИМТ): поделить свой вес (в килограммах) на рост (в метрах) в квадрате. Полученное значение можно соотнести с таблицей ИМТ: меньше 18,5 — недостаточная масса тела, от 18,5 до 25 — норма, от 25 до 30 — избыточная масса тела. От 30 до 35 — ожирение первой степени, от 35 до 40 — второй, более 40 — третьей степени.

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Авторитетные медицинские организации во всем мире пришли к тому, что ожирение — это болезнь, а не состояние души, не широкая кость. Это жизнеугрожающее состояние, которое способствует развитию болезней и может привезти к смерти.

Ожирение стало самой большой проблемой как развитых, так и развивающихся стран. Ожирением страдают взрослые, но страшнее, что им стали болеть дети. Это заставляет пересмотреть подход к избыточному весу. Понятно, что очень многие этим недовольны. Многие говорят, что «Биг фарма», которая продает таблетки, манипулирует врачами, а они — уже людьми, навязывая им препараты для лечения тех или иных заболеваний.

Есть определенные течения, которые меняют представление здоровых людей относительно определенных диагнозов. Ожирение — очень манипуляторный диагноз. Истории с бодипозитивом и здоровым ожирением на самом деле весьма опасны.

В России, по данным исследования, опубликованного в научном журнале «Ожирение и метаболизм», ожирение имеет примерно каждый третий мужчина и чуть больше женщин — причина в том, что у мужчин высокая и ранняя смертность. По данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением, в 2016 г. Россия занимала 5-е место по распространенности ожирения среди взрослых старше 20 лет. А к 2025 г. прогнозируется увеличение случаев ожирения и сопутствующих заболеваний: до 23,6% у мужчин и 29,9% у женщин.

Самыми частыми спутниками избыточной массы тела и ожирения являются сахарный диабет, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

Как обнаружили жировую клетку, которая медленно убивает

В середине 90-х врачи только-только поняли, что такое адипоцит — жировая клетка. До 1994 г. все считали, что жировая ткань — это нечто большое, что просто существует и мешает. Некий косметологический дефект, который надо убирать. Но ученые и врачи понимали, что это не так — что-то не так с людьми с ожирением, раз они умирают раньше.

Впервые адипоцит нашли у мышей, начали исследовать. И нашли лептин — первый гормон жировой ткани, который поменял сознание людей. Это был первый прорыв в эндокринологии. В 1997 г. стала известна самая большая эндокринная железа — жировая ткань. Поглощающая нас изнутри, обволакивающая снаружи и делающая нас очень уязвимыми.

Адипоцит — это очень важная часть нашего восприятия мира. В 1998-1999 гг. впервые описали метаболический синдром. Тогда известный врач и исследователь Норман Каплан описал его метафорой «смертельный квартет». Есть четыре состояния. Первое — ожирение, это краеугольный камень метаболического синдрома. Второе — артериальная гипертензия, то есть повышение артериального давления, когда оно становится выше 140 и 90. Третье — когда повышается уровень холестеринов. Четвертое — изменение уровня глюкозы. Либо преддиабет, либо сахарный диабет.

Мы начали понимать, что что-то здесь не так. Ожирение оказалось основным игроком, который запускает каскад проблем.

Как доступность еды делает людей толстыми

Только в 2014 г. мы начали понимать, что ожирение — это эндокринная проблема. Появились первые гайдлайны — рекомендации для пациентов, чтобы объяснить, что мы делаем. В США, Канаде, Португалии — везде есть свои гайдлайны по ведению тех или иных заболеваний. У нас это клинические рекомендации, разработанные Минздравом. Но все эти рекомендации плюс-минус одинаковы и имеют общую мировую доказательную базу. Если какой-то профессор говорит: «На нашей кафедре есть своя школа» — уходите. Значит, мировых рекомендаций там точно нет.

Мир изменился. Еда стала доступнее, мы стали есть значительно чаще. В детстве мы приходили из школы, нам наливали суп, и мы уходили до вечера. Что мы могли съесть на улице, подорожник? Это отличная штука, с хорошими волокнами. Но современные дети его не едят. Они берут карманные деньги, покупают чипсы, запивают соком. Перекусы мусорной едой по восемь раз в день запускают каскад неправильных привычек.

Потом нам стало лень готовить — зачем, если есть ребята, которые за тебя все сделают? А тут еще в 2020 г. пришли ковид и самоизоляция. Появились доставки продуктов, и нам стало лень ходить в магазин. Мы стали есть больше.

Дальше мы стали погружаться в хаос ковида: недостаток сна, огромный стресс, мы думали, закончится ли это, вернемся ли мы к нормальной жизни, сохранится ли работа? Будет ли отсутствие физической активности постоянным? Тут все вздохнули и проснулись 24 февраля, и стало еще страшнее, еще больше стресса. Чтобы снять стресс, в России едят и пьют.

Почему так сложно похудеть, даже если ходить к врачу

Счастье врача и пациента — это когда вы друг друга понимаете. Обоим надо понять: если говорить про ожирение, его можно победить. Снижение веса на 5-10% улучшает течение сопутствующих заболеваний и значительно снижает риск их возникновения. И это дает движение шарниров в голове.

Мы, как страховые агенты: с каждым назначением препарата снижаем риски. Существующая медицина не всегда про то, чтобы прямо вылечить. В случае хронических заболеваний она позволяет качественно продлить жизнь, а не умереть в 55 лет от инсульта.

В России на приеме у врача есть 12 минут на то, чтобы поговорить — есть возможность развернуться. На самом деле это ужасно. У меня огромное желание сказать ребятам, которые принимают все эти временные нормативы в наших поликлиниках: «Ну попробуй сходить на прием к гинекологу за 16 минут». Человеку нужно сделать дневник питания, разобрать его, понять, осмыслить. Какие 12 минут?

В целом ситуация простая. Представим, что у человека первая степень ожирения, мы говорим ему: «Перестаешь есть сосиски с картошкой на ночь, занимаешься спортом, начинаешь спать нормально». А он сидит и устало на тебя смотрит: «Боже, я заработал денег на твою дурацкую консультацию, сейчас надо ребенка из детсада забрать, жену покормить, с собакой погулять, какой спорт?».

Через три месяца он приходит с таким же ИМТ. И ты ему говоришь: «Начинаем принимать препарат за 25 тысяч рублей». Потом — повторить. Если никак, то хирургия — полмиллиона рублей. Так выглядит лечение ожирения, если человек не слышит врача и не может замотивировать себя.

Когда я работал в первом Меде (Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова — прим. ред.), то плотно общался с одной клиникой в Лос-Анджелесе, где худеют голливудские селебритиз. Я спросил в переписке: «Док, скажи честно, сколько людей у тебя худеют?». Он сказал: «7%». А остальные? «А остальные возвращаются и снова платят 300 тысяч долларов».

И ты понимаешь, что это огромный сизифов труд. Хочется, чтобы мы друг друга слышали, потому что иначе, если ты сидишь на диете неделю, то теряешь семь дней жизни.

На самом деле руки у нас сильно связаны. В США восемь препаратов для лечения ожирения, включая почти наркотические. У эндокринологов РФ возможности скромнее. Проблема в том, что один препарат одобрен везде, второй одобрен только в России, а еще один, который используется во всем мире, практически ушел после начала СВО и не вернется. И у нас осталось два препарата, один из которых во всем мире запрещен и который не работает.

Почему диеты бесполезны и как все-таки похудеть

Снижение веса часто сопровождается обратным набором массы тела. Ни одна рестриктивная диета вроде Дюкана не показала себя хорошо. Худеем, только потом набираем в два раза больше.

В еде всего три компонента: белки, жиры и углеводы. Если выдернуть один из них, ограничительные диеты не работают, они ухудшают ситуацию, особенно на долгой дистанции. Кетодиеты в перспективе приводят к инсультам и инфарктам.

Что же делать? Вот таинство всех эндокринологов:

Правильно и полноценно питаться

Высыпаться и соблюдать режим работы и отдыха

Заниматься спортом и сексом

Пить чистую воду

Проводить больше времени на солнце

Не курить

Умеренно употреблять алкоголь.

Если рассмотреть канадское руководство по здоровому питанию от 2020 г. и оценить все, что лежит в вашей тарелке, вы научитесь питаться гармонично — а это самое правильное для снижения веса. Половина тарелки всегда должна быть заполнена чем-то волокнистым, содержащим клетчатку. По сути, неважно, овощи или фрукты: листья салата, редиска и прочие вкусности, которые мы обычно ловим в греческих салатах.

Вторую половину тарелки надо поделить еще пополам. Сверху находится белок, а снизу — углеводы, но только правильно приготовленные. Не пюре с маслом, а хорошая паста аль-денте. Гречка, но не размазня, а немного недоваренная. Рис не шлифованный, а дикий.

На самом деле питаться правильно просто, ничего не надо сверхусиленно готовить. И там нет сосисок, карбонада, брауншвейцской колбасы, пива, чипсов. Хотя орешки есть, они нужны — лецитин никто не отменял. Загуглите «правило тарелки», и вы поймете, что когда-то мама или бабушка так вас и кормила: кусок курицы, помидоры с огурцами и немного гречки. Вообще выбор блюд большой, есть даже примеры рецептов. И люди худеют.

Важно, что все это не только про еду. Медицина 5С рождалась в 90-е. Гинеколог-эндокринолог Барбара Конар назвала тогда четыре «С»: спорт, сон, солнце, секс — без этого не будет счастья и здоровья. Пока у вас нет нормального сна, что-либо делать бесполезно. Если вы работаете до двух часов ночи и встаете в пять утра, вы никогда в жизни не похудеете. Вам неоткуда брать энергию, а мозг, сердце и мышцы не восстанавливаются.

Материал подготовлен на основе выступления спикера в Ельцин Центре