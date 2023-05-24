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Правительство отказало предпринимателям в освобождении от мобилизации на СВО

Правительство отказало предпринимателям в освобождении от мобилизации на СВО
Иллюстрация: chr.rbc.ru

Также в правительстве исключили отсрочку для глав крестьянско-фермерских хозяйств, единственных участников ООО и индивидуальных предпринимателей, «поскольку предложение носит избыточный характер».

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Правительственная комиссия не поддержала законопроект, который предлагал отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств, пишет Forbes.ru со ссылкой на двух участников заседания комиссии, которое прошло 22 мая. Для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания, перечисленные в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и в указах президента, говорится в отзыве правительства. 

Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди», его внесли в середине января 2023 г. К единственным участникам ООО законопроект вводит дополнительные требования для получения отсрочки: у них в штате должно быть не меньше пяти человек и должны отсутствовать долги по зарплате, налогам и другим обязательным платежам. Авторы законопроекта обращали внимание, что в действующих законах предприниматели не входят в категории граждан, получающих отсрочку, хотя от их личного участия «непосредственно зависит функционирование их бизнеса и, как следствие, рабочие места».

Если позиция правительства действительно отрицательна, партия «Новые люди» все равно будет добиваться рассмотрения и принятия законопроекта, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Это уже вторая попытка обезопасить бизнес и, как следствие, сохранение рабочих мест, рассказывал DK.RU.

За время частичной мобилизации было призвано больше 27 тыс. предпринимателей и 1300 чиновников, сообщил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу 28 октября 2022 г. По решениям президента и Минобороны отсрочки тогда предоставлялись работникам определенных сфер: например, аккредитованных IT-компаний, банков, операторов связи.

Активный призыв по мобилизации продлился чуть больше месяца: указ Путина о частичной мобилизации был опубликован 22 сентября, о завершении Шойгу заявил 28 октября. При этом в указе Путина не было сроков действия, а дополнительных распоряжений об отмене указа не публиковалось.

Автор: Андрей Широков
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