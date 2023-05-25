МЧС: В Свердловской области нет водоемов, пригодных для купания

Купание в реках, озерах и прудах региона может быть опасным для жизни и здоровья. Это озвучивается ежегодно с началом пляжного сезона. В этом году уже пятеро утонули, в том числе ребенок.

Теплая погода стоит не больше недели, а на свердловских водоемах произошло уже пять происшествий, при которых погибли люди. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания, пишет «Ъ-Урал».

По последним данным, ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей.

Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья. Сотрудники МЧС усиливают патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности,— говорится в сообщении.

Напомним, что данная ситуация наблюдается не первый год. Так, в 2020 г. Генпрокуратура РФ заявила об отсутствии чистой воды в водоемах УрФО и объясняла загрязнение тем, что при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении наблюдается критически низкий процент очистки стоков.

Мы уже писали о том, что частные пляжи в регионе пользуются очень большим спросом. Отели, на территории которых есть оборудованные места для купания, вынуждены повышать цены и закрывать территорию. Дело в том, что разместить на своих пляжах всех желающих они просто не в состоянии.

Например, Наталья Круглова, заместитель управляющего «ТАО Берег», рассказывая на конференции по туризму про свой отель, отметила, что на его территории есть пляж, батут для взрослых и детей, веревочный парк, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола — это все бесплатно и пользуется большим спросом.

«Мы осознанно подняли цены на наши услуги. Таким образом мы проработали целевую аудиторию. Просто когда в течение дня люди подъезжают и подъезжают, хочется сказать: «Горшочек, не вари!», — отметила она.

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