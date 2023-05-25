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Российский бизнес столкнулся с нехваткой топ-менеджеров. Виновата не только эмиграция

Российский бизнес столкнулся с нехваткой топ-менеджеров. Виновата не только эмиграция
Автор фото: Hunters Race. Иллюстрация: Unsplash.com

«Нужны те, кто готов воспринимать работу как построение карточного домика: вот ввели санкции и нужно что-то переделывать, вот обвалилась логистика — и опять все сначала».

#КАДРЫ#НОВОСТИ

В России растет дефицит топ-менеджеров из-за эмиграции управленцев и растущего спроса на новые навыки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на кадровые агентства. За последний год количество запросов компаний на руководителей вырос почти вдвое, говорит партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова. Чаще всего их ищут предприятия в следующих отраслях: добыча нефти, агробизнес, химическое производство, металлургия. Средний срок закрытия вакансия вырос с трех до шести месяцев. 

В прошлом году Россию покинуло множество управленцев: в сегменте топ-менеджеров с зарплатой более 60 млн руб. в год уехал примерно каждый третий, 20-60 млн руб. — каждый четвертый, говорит управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова. Кроме того, сейчас больше востребованы антикризисные менеджеры, чем т.н. визионеры, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина.

Нужны те, кто готов воспринимать работу как построение карточного домика: вот ввели санкции и нужно что-то переделывать, вот обвалилась логистика — и опять все сначала,— говорит Дина Акимова.

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Некоторые компании, осознавая, что не могут найти подходящего руководителя, меняют свою структуру таким образом, чтобы снизить долю незакрытых позиций. Бизнес готов не только разрешить уехавшим работать удаленно либо с периодическими визитами в Россию, но даже рассматривает вариант, при котором топ-менеджер устроен одновременно в двух компаниях, если их бизнес не пересекается. Растут также и зарплаты управленцев — на 30-50%, и это не предел, оценивает г-жа Акимова.

Автор: Андрей Пермяков
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