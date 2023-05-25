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Сделка от обратного: американская Guess выкупила долю партнера в российском бизнесе

Сделка от обратного: американская Guess выкупила долю партнера в российском бизнесе
Автор фото: Waldemar. Иллюстрация: Unsplash.com

Производитель и продавец одежды Guess консолидировал российский бизнес: партнер компании в РФ реализовал свое право на пут-опцион, и американский регулятор разрешил провести сделку.

#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

Структуры американского одежного бренда Guess выкупили 30-процентную долю в ООО «Гесс? Сиайэс» у предпринимателя Вячеслава Шикулова, пишет «Коммерсантъ». Г-н Шикулов таким образом реализовал свое право на пут-опцион, договоренность о котором была достигнута в конце 2015 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило Guess провести сделку, стоимость которой оценивается в 8 млн евро.

Магазины Guess в России с 2005 по 2010 гг. развивал дистрибутор «Джамилько», в 2011 г. компания стала управлять ими самостоятельно, а в 2016 г. привлекла партнера — Вячеслава Шикулова. Сейчас у Guess в России 44 магазина. В 2022 г. выручка российского подразделения выросла на 24% до 4 млрд руб., чистая прибыль — в 3,5 раза, до 283,1 млн руб.

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Сделка по консолидации российского бизнеса западной компанией сейчас является нетипичной, указывает управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев. Если бы соглашения о пут-опционе не было, скорее головная структура Guess была бы заинтересована в передаче бизнеса российскому партнеру, считает он. В то же время сама Guess признает, что возможности по развитию бизнеса в России ограничены из-за запрета США на новые инвестиции и меры экспортного контроля, которые могут быть ужесточены. 

В то же время Guess является одним из самых известных американских брендов в России, он сотрудничаем с крупными онлайн-площадками и универмагами, указывает старший директор СОRE.XP Марина Малахатько. Для продолжения работы бренда в России складывается благоприятная ситуация после приостановки деятельности или ухода большинства фешн-брендов из той же категории, но рыночные риски остаются высокими, считает эксперт.

 
Автор: Андрей Пермяков
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