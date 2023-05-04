На российский рынок зашли сети магазинов одежды из Франции и Польши

Несмотря на геополитику, в 2023 г. в РФ начали работу восемь новых зарубежных ритейлеров — это почти половина от числа брендов, которые появились на рынке за весь 2022-й. И это еще не все «премьеры».

В 1 квартале 2023 г. на российский рынок вышло восемь новых зарубежных брендов одежды и товаров для дома — почти половина от числа ритейлеров, которые появились на рынке за весь прошлый год, пишет Коммерсант со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP.

Это — французский продавец детской одежды JACADI, польский одежный бренд PitBull West Coast и пять турецких сетей — Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco. Французская и польская марки уже делали попытки выхода на рынок России. Еще до 2022 г. они открывали свои первые точки продаж, но затем закрывали их. То есть, по сути, они возобновили работу в РФ.

Восьмым новым игроком на рынке стал Swed House из Белоруссии. Однако открытие первого магазина этой сети в Москве не оправдало ожиданий покупателей, рассчитывавших на появление аналога ушедшей из страны шведской IKEA, подчеркивает «Ъ».

Все новые одежные бренды, появившиеся в 2023 г. на российском рынке, работают в среднем ценовом сегменте. Ранее большую часть этого сегмента занимали испанская Inditex и шведская H&M.

Перезапуск бывших магазинов группы Inditex, включая один из самых популярных у россиян Zara, открывшийся под брендом Maag, привел к росту посещаемости торговых центров в регионах, а московским ТЦ позволил нивелировать сезонный спад продаж, традиционно фикирующийся в конце апреля, сообщал DK.RU.

Что касается влияния геополитики, то с начала 2022 г. полностью российский рынок покинули только 15,38% международных ритейлеров, работавших в стране, еще 9,34% сетей приостановили деятельность.

Переговоры по открытию большинства новых магазинов велись со второй половины 2022 г. Как минимум еще 12 зарубежных сетей, преимущественно из Турции, заявили о выходе в Россию в этом году, заключили в CORE.XP.

Ранее на DK.RU: Adidas передает активы в РФ другому иностранному инвестору. 2/3 магазинов перезапустят