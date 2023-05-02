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Посещаемость ТЦ выросла после перезапуска магазинов Zara

Посещаемость ТЦ выросла после перезапуска магазинов Zara
Автор фото: Петр Ковалев. Иллюстрация: ТАСС / mosregtoday.ru

Однако приоритет в сфере ритейла будет за «товарами российского происхождения». Во всяком случае, этого хотят депутаты Госдумы. Они предлагают обязать сети создавать спецполки и выдать им план продаж.

#РИТЕЙЛ#ТОРГОВЛЯ#НОВОСТИ

Посещаемость торговых центров в российских регионах за истекшую неделю выросла на 1,7%. Причина — открытие новых брендов вместо бывших магазинов группы Inditex, включая один из самых популярных у россиян Zara, перезапустившийся под брендом Maag. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на данные Союза торговых центров.

В Москве открытие Maag на месте Zara позволило торговым центрам нивелировать сезонный спад продаж, традиционно фикирующийся в последнюю неделю апреля. Однако роста, сопоставимого с регионами, столичный рынок не показал, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Сделка по продаже российских активов испанской группы Inditex состоялась весной 2023 г., сообщал DK.RU. Покупателем выступила компания Fashion And More Management, зарегистрированая в ОАЭ. В рамках сделки предполагается постепенное возобновление работы бывших магазинов группы под новыми брендами. Первыми, с 26 апреля, начали открываться бывшие магазины Zara.

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Одновременно стало известно, что депутаты Госдумы разработали поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Согласно пояснительной записке, торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами.

Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие «товары российского происхождения», а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом, — говорится в документе.

Планируется, что уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на «российской полке», а также ее долю в объеме товаров данного наименования. Контроль за выполнением новых требований хотят возложить на Роспотребнадзор.

Новые нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой за последний календарный год до 2 млрд руб. В текущей редакции поправки не затрагивают также сети монобрендовых магазинов.

Ранее на DK.RU: На освободившихся площадях в ТЦ предложили размещать МФЦ и почтовые отделения

Автор: Андрей Широков
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