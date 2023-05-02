Adidas передаёт активы в РФ другому иностранному инвестору. 2/3 магазинов перезапустят

Подобный сценарий в прошлом году реализовал американский Reebok. «Альтернативным иностранным инвестором» Adidas в России может стать некая компания из ОАЭ. Перезапуск ждут уже в этом сезоне.

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения «альтернативному иностранному инвестору». Об этом сегодня пишет газета Коммерсант со ссылкой на три источника на рынке торговой недвижимости. Один из них заявил, что компания может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в России. По состоянию на конец 2022 г. российская структура Adidas имела в аренде 153 помещения под магазины.

Бренд Adidas, как и другие глобальные компании, объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 г. — из-за геополитической нестабильности и в рамках санкционной политики западных стран.

Участники рынка полагают, что Adidas может реализовать схему, ранее уже отработанную другим крупным производителем спортивной одежды и обуви — Reebok (принадлежит американской Authentic Brands Group). Весной 2022 г. российское подразделение Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве вещей бренда. Магазины Reebok в результате переименовали в Sneaker Box, они стали мультибрендовыми.

Официально информацию о передаче активов в компании Adidas не комментируют. «Альтернативного инвестора» источники не называют. По данным газеты Известия, это может быть некая структура из ОАЭ.

Между тем Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров, ожидает открытия обновлённых магазинов уже в конце лета — начале осени.

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