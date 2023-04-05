Активы Zara официально проданы. Бренд готовят к перезапуску

Сделка по продаже российских активов испанской группы Inditex получила одобрение правкомиссии. Покупатель — компания Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ — перезапустит магазины Zara.

Власти согласовали продажу российских активов владельца Zara, пишет РБК. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России 30 марта одобрила сделку по продаже испанским ритейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупателем выступила компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сумму сделки в министерстве не озвучили.

Inditex передает новым владельцам все свои торговые площадки в России. По информации замминистра, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. «Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае [2023 года]», — сообщил он.

В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex договорилась о продаже АО «Новая Мода» ближневосточной инвестиционной компании Daher Group. Как уточнялось в отчетности испанского холдинга за 2022 г., договоренности между компаниями предусматривают, что испанцы передадут новому владельцу 245 из 514 магазинов, которыми компания управляла в России. Оставшиеся 269 точек будут закрыты. Также условия сделки предполагают, что Daher Group будет открывать магазины, совершенно не связанные с Inditex Group, но в случае возникновения «новых обстоятельств», позволяющих Inditex возобновить присутствие на российском рынке, она рассмотрит предоставление франшизы на свои бренды Daher Group.

До завершения сделки Inditex выделила €231 млн для поддержания российского бизнеса, в том числе на персонал и аренду. По итогам 2022 г. чистая прибыль Inditex увеличилась на 27% и достигла €4,13 млрд. Выручка год к году выросла на 17,5%, до €32,6 млрд.

Daher Group считается владельцем одного из крупнейших торговых центров в мире — Dubai Mall. Одно из его дочерних предприятий — ливанская Azadea Group — владеет франшизой брендов Inditex в Алжире, Бахрейне, Катаре и Омане. Также среди международных марок, магазинами которых на условиях франчайзинга управляет Daher Group, — Adidas, Calzedonia, Mango, Gap, Tezenis, Urban Outfitters, Reserved и ряд других (всего, по собственным данным, у группы более 37 брендов на Ближнем Востоке и в Африке). Azadea контролирует более 700 магазинов в 13 странах, включая Алжир, Бахрейн, Кипр, Египет, Гану, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кению, Кувейт, Ливан, Оман, Катар и ОАЭ.

Сейчас заказать товары Zara Home и H&M Home на CDEK.Shopping можно из Польши, Турции и Германии, при этом оплату берут российскими банковскими картами, в том числе платежной системы «Мир», рассказывал DK.RU.