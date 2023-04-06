Альфа-банк по итогам 2022 г. получил чистый убыток впервые за 14 лет работы

Убыток Альфа-банка за 2022 г. в 117,1 млрд руб. стал для него крупнейшим в истории. Доходы по основным статьям выросли, но разовый эффект оказали заморозка активов и валютная переоценка.

Как отмечает РБК, в прошлый раз банк показывал отрицательный финансовый результат по итогам 2009 г. (3,35 млрд руб.). И до того, и после он оставался прибыльным, занимая 26-ю строчку в составленном Forbes рейтинге российских компаний с самой большой чистой прибылью. Однако 2022 г. стал исключением. Альфа-банк получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд руб. против 136,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский подчеркнул, что за январь и февраль 2023-го банк уже заработал 26,1 млрд руб. по стандартам МСФО:

Альфа-банк являлся крупнейшим банком в стране по международным расчетам с банками и контрагентами в других странах, и санкции не могли не оказать своего влияния. Вместе с тем без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль группы на уровне холдинговой компании составила более $300 млн, а Альфа-банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022 г., но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 г.

По словам Верхошинского, в прошлом году рост розничного кредитного портфеля банка составил более 20%, а портфеля малого и среднего бизнеса — более 30%. «Розничная клиентская база с начала 2022 г. выросла на 17%, до 26 млн человек, а база корпоративных клиентов увеличилась на 24%, до 1,3 млн компаний», — указал глава банка.

В 2022 г. чистые процентные и комиссионные доходы у Альфа-банка выросли до 211,7 млрд и 160,4 млрд руб. соответственно против 175,8 млрд и 151,5 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности по РСБУ. Однако банк значительно увеличил расходы на резервирование. Для сравнения: в пандемийном 2020 г. Альфа-банк направил на резервирование кредитов 57,5 млрд руб., а по двум остальным статьям баланса резервы вовсе восстанавливались. Повышенные расходы на покрытие возможных кредитных потерь Альфа-банк фиксировал в кризис 2014 г. — тогда, по данным отчетности по РСБУ, траты превысили 89 млрд руб.

Банк находится под санкциями Евросоюза с 25 февраля 2023 г. В марте стало известно, что миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен рассматривают возможность продажи своих долей в Альфа-банке, рассказывал DK.RU.