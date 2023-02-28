Белорусский клон IKEA открывает магазины в Москве

Шведский гигант может вернуться в неожиданном амплуа. Компания Swed House наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с IKEA, и теперь готова открывать магазины в ТЦ «Мега».

Белорусская компания Swed House наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с компаниями, ушедшими с рынков России и Белоруссии, в том числе IKEA. Союз торговых центров (СТЦ) России подписал со Swed House соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, в 2023 г. Swed House запустит в России 10 магазинов, первый откроется уже во второй половине марта.

Глава СТЦ Булат Шакиров рассказал, что союз получил больше ста запросов от торговых центров, которые хотят разместить Swed House:

Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы.

Ожидается, что в ближайшие годы в России откроется до 50 магазинов белорусской компании. Swed House будет открывать магазины площадью до 1 тыс. м2 в том числе в торговых центрах «Мега».

На полках будут представлены различные товары для дома, в том числе мягкая мебель, корпусная мебель и шкафы. Также в ассортименте — товары для кухни, для ванной комнаты, посуда, детские принадлежности, постельное белье и текстиль.