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Белорусский клон IKEA открывает магазины в Москве

Белорусский клон IKEA открывает магазины в Москве
Иллюстрация: m24.ru

Шведский гигант может вернуться в неожиданном амплуа. Компания Swed House наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с IKEA, и теперь готова открывать магазины в ТЦ «Мега».

#НОВОСТИ

Белорусская компания Swed House наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с компаниями, ушедшими с рынков России и Белоруссии, в том числе IKEA. Союз торговых центров (СТЦ) России подписал со Swed House соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, в 2023 г. Swed House запустит в России 10 магазинов, первый откроется уже во второй половине марта.

Глава СТЦ Булат Шакиров рассказал, что союз получил больше ста запросов от торговых центров, которые хотят разместить Swed House:

Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы.

Ожидается, что в ближайшие годы в России откроется до 50 магазинов белорусской компании. Swed House будет открывать магазины площадью до 1 тыс. м2 в том числе в торговых центрах «Мега»

На полках будут представлены различные товары для дома, в том числе мягкая мебель, корпусная мебель и шкафы. Также в ассортименте — товары для кухни, для ванной комнаты, посуда, детские принадлежности, постельное белье и текстиль. 

В начале февраля правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех фабрик IKEA в России, рассказывал DK.RU. IKEA выставляла на продажу четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, но две из них объединили в одну, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия. В начале ноября 2022 г. IKEA в финансовом отчете за год заявила, что продолжает поиск покупателей на российские заводы и рассчитывает завершить процесс «в 2023 финансовом году».
Автор: Андрей Широков
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