«Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»

В России стартовали летние каникулы — самые длинные каникулы в мире. Чем занять ребенка и рассматривать ли путевку в летний лагерь как полезную инициативу?

Летние детские лагеря нынешние взрослые вспоминают или с восхищением, или с содроганием. Что представляют собой современные детские летние лагеря и стоит ли отправлять туда детей? О том, что пришло на смену ежеутренним линейкам и праздникам овощей, как сейчас построена работа с детьми в лагерях, в эфире радио «Радиошкола» рассказал разработчик и инструктор детских программ Григорий Левонтин.

Зачем детские лагеря?

— Человек — существо социальное, большую часть времени мы проводим среди других людей, что в целом правильно. Ребенку кроме окружения нужны также мудрые наставники: педагоги, тренеры и так далее. Важно помогать ребенку социализироваться: общаться с разными людьми, вырабатывать жизненные принципы, учиться создавать договоренности и брать на себя обязательства, быть самостоятельным.

На мой взгляд, проделать такую сложную работу в изоляции городской квартиры или на даче, в привычном кругу семьи — довольно сложно.

Покорять Эверест суждено не всем, но важно создать ситуацию, в которой ребенок сам бросит себе вызов. Чтобы у него появилась история, которую он будет вспоминать всю жизнь, которой будет гордиться. При этом важно искусственно не создавать ситуацию неуспеха, — это не поможет ребенку, а только приведет к новым комплексам. С этим и помогают детские лагеря.

Ребенку какого возраста лучше ехать в лагерь?

Родители должны четко понимать, насколько их ребенок готов к тому, чтобы полностью поменять окружение и быт. Есть семилетние дети, готовые к любому приключению, и есть 14-летние подростки, не способные провести даже неделю на природе без мамы.

Сегодня в лагерях понимают, что отпускать ребенка от себя впервые страшно, поэтому создают максимально комфортные условия для обеих сторон.

Дети делятся на насколько возрастных групп, примерно так: 7–10 лет, 10–12 лет, 12–17 лет. Дети из разных возрастных групп не смешиваются в одну, ведь у подростков есть собственные возрастные интересы, которые совершенно противоположны детским.

Насколько в лагере жесткие правила?

Я бы хотел сказать, что на сменах у детей нет времени потупить в телефон, но это будет неправдой. Всегда есть некоторое количество подростков за все лето, которые по каким-то причинам не вписываются в программу лагеря.

Родители могут отправить ребенка в лагерь из лучших побуждений, а ему там совсем не интересно. Зачастую этот период нужно перетерпеть, так как человек находится в нетипичной для себя обстановке. Если вокруг подростка лес, озеро с байдарками и еда на костре, срабатывает защитный механизм и он хочет зацепиться за что-то понятное и привычное. Например, любимый мобильный телефон.

Прямых запретов на телефон в обычных детских летних лагерях сегодня нет, но есть некие правила, они связаны с физической и психологической безопасностью, их устанавливают инструкторы и вожатые. Все остальное регулируется во время общения с детьми.

Раньше детские лагеря во многом ассоциировались со школой выживания, где конфликты решают не только словами, но и кулаками, травлей. Нельзя сказать, что драки среди детей остались в прошлом, такое поведение будет всегда. Но если вспышка агрессии происходит в стенах лагеря сегодня, это сразу пресекается.

Невозможно за три дня полностью изменить образ мышления и реакции ребёнка, если он привык решать конфликты именно так. Лагерь в таком случае может только научить делать это с помощью слов. Если говорить о буллинге, тут все зависит от лагеря. Чем меньше детей в группе — тем меньше вероятность такого развития событий.

Психолог Екатерина Комарова так комментирует необходимость детских лагерей:

— Если школа — официальный институт социализации, который, в общем-то, направлен на формальное вхождение в общество, то детский лагерь служит примером того, как делать выбор в жизни. Как в безопасной среде менять мир вокруг через себя, как открыто говорить о своих правах, но при этом не забывать и об обязанностях.

Конечно, все это дает лагерь с продуманной программой и отлаженной системой. Ребенок знает, что он может, на каких открытых условиях он находится в лагере, куда он может развиваться, что будет, если не соблюдать режим и важные моменты.

В лагере ребенок входит в новую среду с уже имеющимся опытом, при этом каждую смену он имеет возможность начать все сначала. Кажется, это больше похоже на реальную жизнь, чем «жизнь — одна, шанс — единственный».

Когда не стоит ехать в лагерь

Александра Кондрахина, нейропсихолог и коррекционный педагог, считает, что современные дети готовы к самостоятельным каникулам без сопровождения родителей с 10 – 11 лет.

К этому возрасту у ребенка развивается произвольность и самоконтроль своих действий. Он в состоянии слышать и выполнять инструкции взрослых без многократного повторения, что немаловажно в лагерных условиях.

Однако бывают и ситуации, когда даже 16-летний ребенок не в состоянии находиться без родителей. Эксперт советует обратить внимание на три признака, которые говорят о том, что в лагерь ребенка лучше не отправлять:

Не слушается родителей, закатывает истерики, в том числе в общественных местах, нарушает общепринятые правила поведения. Не имеет навыков коммуникации, с трудом находит общий язык со сверстниками. Психологи отмечают, что с приходом пандемии и переходом на онлайн-обучение таких детей стало больше. Согласно исследованиям, современной молодежи проще десять раз написать сообщение, чем один раз позвонить или встретиться лично. Не имеет бытовых навыков. Если ребенок не заправляет по утрам кровать, не убирает вещи на полки, не умеет стирать носки и нижнее белье и не знает, что после купания купальные принадлежности нужно сушить, в лагере ему будет очень трудно.

Ошибочно считать, что в лагере ваш ребенок приучится к дисциплине, приобретет навыки самообслуживания и станет раскрепощенным и общительным. Скорее всего, отсутствие вышеперечисленных навыков только усугубит его психологическое состояние и ухудшит ваши с ним взаимоотношения.

История детских лагерей в России

Пионерские лагеря, которые помнят сегодня в России, были созданы на основе скаутского движения, существовавшего в Российской империи с 1909 г. Первый отряд скаутов был создан гвардейским офицером Олегом Ивановичем Пантюховым, к осени 1917 г. в стране насчитывалось 50 тыс. скаутов в 143 городах. Лозунг скаутов — «Ни дня без доброго дела», девиз — «Будь готов!», атрибуты и символы — эмблема, флаг, горн, барабан, форма, галстук, значок и др.

Скауты продолжали деятельность и в Советской России, до начала 1920-х гг. После основания пионерской организации в 1922 г. скаутизм вскоре был официально запрещен. С 1922 по 1924 г. в Советской России происходит становление пионерской организации имени Спартака. В 1924 г., после смерти Ленина, пионерской организации присвоили его имя.

Символы остались те же, что и у скаутов — галстук, горн, барабан, значок. Цели изменились, лозунг и девиз частично. Лозунг пионеров: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского союза будь готов!» — «Всегда готов!».

Целью пионерии официально было заявлено воспитание детей в духе коммунистических идей, подготовка их к борьбе за интересы пролетариата. Важнейшей задачей на начальном этапе являлась также забота о всеобщей грамотности. Инициатором и теоретиком организации стал первый заместитель наркома здравоохранения РСФСР Зиновий Петрович Соловьев (1876 – 1928). 16 июня 1925 г. он открывает первый пионерский лагерь «Артек». Основанный как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, с 1926 г. «Артек» становится международным лагерем. В том же году в «Артеке» побывала первая зарубежная делегация — пионеры из Германии.

После Великой Отечественной войны в СССР активно восстанавливали наряду с прочим и детские оздоровительные лагеря. Потребность в базах детского отдыха была настолько острой, что их возведение было объявлено ударной комсомольской стройкой. В 1960 году на Черноморском побережье, в 45 км. от Туапсе, открылся пионерский лагерь «Орленок». В 1983 году на берегу Тихого океана, в 35 км от Владивостока, открылся пионерский лагерь «Океан». Лагеря меньшего размаха работали по всей стране.

Летние смены для детей от 9 до 15 лет длились в среднем 21 день, были спортивные, технические, геологические, натуралистические лагеря и т.д. К моменту распада СССР существовало порядка 40 000 пионерский лагерей, через которые прошли более 10 миллионов детей в период с 1922 по 1991 гг.

Читайте также на DK.RU: «Инициатор травли чаще всего педагог, а причина — те, кто стоит в стороне»