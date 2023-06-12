«Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»
В России стартовали летние каникулы — самые длинные каникулы в мире. Чем занять ребенка и рассматривать ли путевку в летний лагерь как полезную инициативу?
Летние детские лагеря нынешние взрослые вспоминают или с восхищением, или с содроганием. Что представляют собой современные детские летние лагеря и стоит ли отправлять туда детей? О том, что пришло на смену ежеутренним линейкам и праздникам овощей, как сейчас построена работа с детьми в лагерях, в эфире радио «Радиошкола» рассказал разработчик и инструктор детских программ Григорий Левонтин.
Зачем детские лагеря?
— Человек — существо социальное, большую часть времени мы проводим среди других людей, что в целом правильно. Ребенку кроме окружения нужны также мудрые наставники: педагоги, тренеры и так далее. Важно помогать ребенку социализироваться: общаться с разными людьми, вырабатывать жизненные принципы, учиться создавать договоренности и брать на себя обязательства, быть самостоятельным.
На мой взгляд, проделать такую сложную работу в изоляции городской квартиры или на даче, в привычном кругу семьи — довольно сложно.
Покорять Эверест суждено не всем, но важно создать ситуацию, в которой ребенок сам бросит себе вызов. Чтобы у него появилась история, которую он будет вспоминать всю жизнь, которой будет гордиться. При этом важно искусственно не создавать ситуацию неуспеха, — это не поможет ребенку, а только приведет к новым комплексам. С этим и помогают детские лагеря.
Ребенку какого возраста лучше ехать в лагерь?
Родители должны четко понимать, насколько их ребенок готов к тому, чтобы полностью поменять окружение и быт. Есть семилетние дети, готовые к любому приключению, и есть 14-летние подростки, не способные провести даже неделю на природе без мамы.
Сегодня в лагерях понимают, что отпускать ребенка от себя впервые страшно, поэтому создают максимально комфортные условия для обеих сторон.
Дети делятся на насколько возрастных групп, примерно так: 7–10 лет, 10–12 лет, 12–17 лет. Дети из разных возрастных групп не смешиваются в одну, ведь у подростков есть собственные возрастные интересы, которые совершенно противоположны детским.
Насколько в лагере жесткие правила?
Я бы хотел сказать, что на сменах у детей нет времени потупить в телефон, но это будет неправдой. Всегда есть некоторое количество подростков за все лето, которые по каким-то причинам не вписываются в программу лагеря.
Родители могут отправить ребенка в лагерь из лучших побуждений, а ему там совсем не интересно. Зачастую этот период нужно перетерпеть, так как человек находится в нетипичной для себя обстановке. Если вокруг подростка лес, озеро с байдарками и еда на костре, срабатывает защитный механизм и он хочет зацепиться за что-то понятное и привычное. Например, любимый мобильный телефон.
Прямых запретов на телефон в обычных детских летних лагерях сегодня нет, но есть некие правила, они связаны с физической и психологической безопасностью, их устанавливают инструкторы и вожатые. Все остальное регулируется во время общения с детьми.
Раньше детские лагеря во многом ассоциировались со школой выживания, где конфликты решают не только словами, но и кулаками, травлей. Нельзя сказать, что драки среди детей остались в прошлом, такое поведение будет всегда. Но если вспышка агрессии происходит в стенах лагеря сегодня, это сразу пресекается.
Невозможно за три дня полностью изменить образ мышления и реакции ребёнка, если он привык решать конфликты именно так. Лагерь в таком случае может только научить делать это с помощью слов. Если говорить о буллинге, тут все зависит от лагеря. Чем меньше детей в группе — тем меньше вероятность такого развития событий.
Психолог Екатерина Комарова так комментирует необходимость детских лагерей:
— Если школа — официальный институт социализации, который, в общем-то, направлен на формальное вхождение в общество, то детский лагерь служит примером того, как делать выбор в жизни. Как в безопасной среде менять мир вокруг через себя, как открыто говорить о своих правах, но при этом не забывать и об обязанностях.
Конечно, все это дает лагерь с продуманной программой и отлаженной системой. Ребенок знает, что он может, на каких открытых условиях он находится в лагере, куда он может развиваться, что будет, если не соблюдать режим и важные моменты.
В лагере ребенок входит в новую среду с уже имеющимся опытом, при этом каждую смену он имеет возможность начать все сначала. Кажется, это больше похоже на реальную жизнь, чем «жизнь — одна, шанс — единственный».
Когда не стоит ехать в лагерь
Александра Кондрахина, нейропсихолог и коррекционный педагог, считает, что современные дети готовы к самостоятельным каникулам без сопровождения родителей с 10 – 11 лет.
К этому возрасту у ребенка развивается произвольность и самоконтроль своих действий. Он в состоянии слышать и выполнять инструкции взрослых без многократного повторения, что немаловажно в лагерных условиях.
Однако бывают и ситуации, когда даже 16-летний ребенок не в состоянии находиться без родителей. Эксперт советует обратить внимание на три признака, которые говорят о том, что в лагерь ребенка лучше не отправлять:
- Не слушается родителей, закатывает истерики, в том числе в общественных местах, нарушает общепринятые правила поведения.
- Не имеет навыков коммуникации, с трудом находит общий язык со сверстниками. Психологи отмечают, что с приходом пандемии и переходом на онлайн-обучение таких детей стало больше. Согласно исследованиям, современной молодежи проще десять раз написать сообщение, чем один раз позвонить или встретиться лично.
- Не имеет бытовых навыков. Если ребенок не заправляет по утрам кровать, не убирает вещи на полки, не умеет стирать носки и нижнее белье и не знает, что после купания купальные принадлежности нужно сушить, в лагере ему будет очень трудно.
Ошибочно считать, что в лагере ваш ребенок приучится к дисциплине, приобретет навыки самообслуживания и станет раскрепощенным и общительным. Скорее всего, отсутствие вышеперечисленных навыков только усугубит его психологическое состояние и ухудшит ваши с ним взаимоотношения.
История детских лагерей в России
Пионерские лагеря, которые помнят сегодня в России, были созданы на основе скаутского движения, существовавшего в Российской империи с 1909 г. Первый отряд скаутов был создан гвардейским офицером Олегом Ивановичем Пантюховым, к осени 1917 г. в стране насчитывалось 50 тыс. скаутов в 143 городах. Лозунг скаутов — «Ни дня без доброго дела», девиз — «Будь готов!», атрибуты и символы — эмблема, флаг, горн, барабан, форма, галстук, значок и др.
Скауты продолжали деятельность и в Советской России, до начала 1920-х гг. После основания пионерской организации в 1922 г. скаутизм вскоре был официально запрещен. С 1922 по 1924 г. в Советской России происходит становление пионерской организации имени Спартака. В 1924 г., после смерти Ленина, пионерской организации присвоили его имя.
Символы остались те же, что и у скаутов — галстук, горн, барабан, значок. Цели изменились, лозунг и девиз частично. Лозунг пионеров: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского союза будь готов!» — «Всегда готов!».
Целью пионерии официально было заявлено воспитание детей в духе коммунистических идей, подготовка их к борьбе за интересы пролетариата. Важнейшей задачей на начальном этапе являлась также забота о всеобщей грамотности. Инициатором и теоретиком организации стал первый заместитель наркома здравоохранения РСФСР Зиновий Петрович Соловьев (1876 – 1928). 16 июня 1925 г. он открывает первый пионерский лагерь «Артек». Основанный как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, с 1926 г. «Артек» становится международным лагерем. В том же году в «Артеке» побывала первая зарубежная делегация — пионеры из Германии.
После Великой Отечественной войны в СССР активно восстанавливали наряду с прочим и детские оздоровительные лагеря. Потребность в базах детского отдыха была настолько острой, что их возведение было объявлено ударной комсомольской стройкой. В 1960 году на Черноморском побережье, в 45 км. от Туапсе, открылся пионерский лагерь «Орленок». В 1983 году на берегу Тихого океана, в 35 км от Владивостока, открылся пионерский лагерь «Океан». Лагеря меньшего размаха работали по всей стране.
Летние смены для детей от 9 до 15 лет длились в среднем 21 день, были спортивные, технические, геологические, натуралистические лагеря и т.д. К моменту распада СССР существовало порядка 40 000 пионерский лагерей, через которые прошли более 10 миллионов детей в период с 1922 по 1991 гг.
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