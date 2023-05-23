Блогер Валерия Чекалина одолжила 311 млн руб., чтобы рассчитаться с налоговой

Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на более чем 300 млн руб. и отмывании денег. Все счета Чекалиных арестованы, блогеры придумали, как выйти из положения. Но забыли о процентах.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супург Артем погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 млн руб. на счета налоговых органов, утверждает адвокат пары:

Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн, которые были поводом для возбуждения уголовного дела.

Дело о неуплате налогов и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК) завели на Чекалиных в начале марта. По версии следствия, Валерия как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов. Она превысила его, но не перешла на общую систему налогообложения, не платила НДС и НДФЛ. Доходы от фитнес-марафонов перечислялись на счета ее супруга и других родственников, рассказывал DK.RU.

16 марта в отношении нее и мужа возбудили уголовное дело об отмывании денег: они якобы легализовали денежные средства в сумме более 130 млн руб., приобретя на них доллары, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (им нельзя пользоваться интернетом).

Однако, несмотря на сотрудничество со следствием, говорить о погашении задолженности преждевременно, сообщают Известия. Знакомый блогеров перевел на их счет «определенную сумму», но штрафы и пени пока не оплачены. Кроме того, уверяет собеседник издания, Чекалины не подавали уточненные налоговые декларации.

В мае налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам певицы и блогера Дарьи Зотеевой, более известной в сети как Инстасамка, рассказывал DK.RU. Зотеева попала в черный список блогеров-миллионников (на которых подписаны свыше 1 млн человек), «финансовые привычки» которых привлекли внимание МВД. Всего в этом списке 32 блогера и певца, их проверяют на причастность к неуплате налогов и незаконную легализацию денежных средств. На прошлой неделе при попытке покинуть страну была задержана Елена Блиновская — блогер с 5 млн подписчиков, известная по «марафонам желаний». Ее обвиняют по двум уголовным статьям — «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств в особо крупном размере».