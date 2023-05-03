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По следам Блиновской? ФНС приостановила операции по банковским счетам блогера Инстасамки

По следам Блиновской? ФНС приостановила операции по банковским счетам блогера Инстасамки
Иллюстрация: (c) instasamka / «Газета.ru»

Инстасамка попала в список из 32 блогеров-миллионников, которых проверяют на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. События развиваются на фоне резонансного задержания Елены Блиновской.

#СУДЫ#РЕЗОНАНС#НОВОСТИ

Налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам певицы и блогера Дарьи Зотеевой, более известной в сети как Инстасамка, передает «Газета.ru» со ссылкой на Mash.

Ранее сообщалось, что Зотеева попала в черный список блогеров-миллионников (на которых подписаны свыше 1 млн человек), «финансовые привычки» которых привлекли внимание МВД. Всего в этом списке 32 блогера и певца, их проверяют на причастность к неуплате налогов и незаконную легализацию денежных средств.

Инстасамка ранее уже попадала в фокус внимания органов прокуратуры и СК. Ее проверяли на предмет склонения к проституции и пагубного влияния на детскую психику.

Весенние концерты в Москве, на которых собиралась выступать Зотеева, были отменены еще раньше без объявления точной причины со стороны площадок.

На прошлой неделе при попытке покинуть страну была задержана Елена Блиновская — блогер с 5 млн подписчиков, известная по «марафонам желаний». Ее обвиняют по двум уголовным статьям — «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств в особо крупном размере». Объем претензий — 918 млн руб.

Блиновская стала четвертым блогером, попавшим под уголовку из-за неуплаты налогов. Свою вину она признала и сейчас находится под домашним арестом, сообщал DK.RU.

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Автор: Андрей Широков
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