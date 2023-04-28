Елену Блиновскую отправили домой. Загранпаспорт она отдала властям

До 26 июня, как и просило следствие, Блиновская будет находиться под домашним арестом. В связи с избранной мерой пресечения блогер попала под ряд ограничений.

Елену Блиновскую задержали накануне, 27 апреля, во время попытки покинуть Россию. Она собиралась въехать в Белоруссию через Смоленскую область. Защита просила избрать Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. Пресненский суд удолетворил просьбу адвокатов. Защита отмечала, что Блиновская признала вину, а заграничный паспорт отдала правоохранителям, пишет «Коммерсант».

Сегодня утром СКР сообщил, что госпожа Блиновская в полном объеме признала свою вину и раскаялась. Как было сказано в материалах дела, оглашенного в Пресненском суде, сегодня, 28 апреля, она добровольно перечислила налоговый платеж. Сумма не уточнялась, адвокат назвала ее «значительной».

До 26 июня в связи с избранной мерой пресечения блогер попала под ряд ограничений. В частности, ей предписано не выходить без разрешения следователя за пределы квартиры, не общаться с участниками уголовного дела (за исключением супруга). Помимо этого Блиновской запрещено отправлять и получать любые почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом (в том числе опосредованно, через третьих лиц).

Елену Блиновскую задержали накануне, 27 апреля, во время попытки покинуть Россию. Она собиралась въехать в Белоруссию через Смоленскую область. Вечером того же дня ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых ей удалось легализовать, рассказывал DK.RU.