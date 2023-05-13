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Суд Москвы арестовал 311 млн руб. на счетах блогера Валерии Чекалиной (ler_chek)

Суд Москвы арестовал 311 млн руб. на счетах блогера Валерии Чекалиной (ler_chek)
Иллюстрация: msk-news.net

Суд установил, что ее доходы от продажи фитнес-услуг оказались существенно больше лимита в 150 млн руб. в год, после чего Чекалина воспользовалась схемой дробления бизнеса.

#НОВОСТИ

Савеловский районный суд Москвы арестовал более 311 млн руб., находящихся на банковских счетах Валерии Чекалиной (Лерчек, ler_chek) и ее супруга Артема Чекалина (artem_chek). Решение было принято в качестве обеспечительных мер по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщает Forbes:

Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артем Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах.

В начале марта Чекалиной и ее супругу предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве. По версии следствия, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, Чекалина в 2020-2022 гг. как ИП «осуществила дробление бизнеса» по продаже фитнес-марафонов. 

С июля 2020 по июль 2022 г. ее доходы от продажи фитнес-услуг оказались существенно больше лимита, не желая переходить на общую систему налогообложения, блогер решила регистрировать свой заработок на супруга и других родственников. Следствие считает, что супруги уклонились от уплаты налогов на общую сумму 311 млн руб. 

В марте Следственный комитет России сообщил о возбуждении против блогера Александры Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 гг. она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. Но, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый (150 млн руб.), она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 млн руб.

Митрошина стала третьим блогером, против которых возбудили дело о неуплате налогов. До нее арестовали семью Чекалиных. а вот четвертой в списке стала Елена Блиновская и ее марафоны желаний. Уголовное дело возбуждено по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств в особо крупном размере». Как рассказывал DK.RU, по версии следствия, Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 гг. налог на добавленную стоимость и налог на доходы физлиц на общую сумму свыше 918 млн руб. Её задержали при попытке пересечь границу России.
Автор: Андрей Широков
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