Определены победители конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга»

В конкурсе было 13 номинаций плюс одна специальная — от издания «Деловой квартал». Из почти 330 заявок жюри выбрало по три номинанта и одному победителю. Предлагаем познакомиться с лауреатами.

В среду, 24 мая, в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» по итогам 2022 г.

Лауреатами стали:

в номинации «Бизнес в сфере услуг»: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоСервис» ;

; в номинации «Инновационное предприятие»: Общество с ограниченной ответственностью «Контролит-Сервис» ;

; в номинации «Производственный бизнес»: Общество с ограниченной ответственностью «Лига» ;

; в номинации «Прорыв года»: Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Арсенал» ;

; в номинации «Самозанятость»: Павел Никифоров ;

; в номинации «Стартап»: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Рециклинг» ;

; в номинации «Строительный бизнес»: Общество с ограниченной ответственностью «Пенетрон-Урал» ;

; в номинации «Торговое предприятие»: Общество с ограниченной ответственностью «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг» ;

; в номинации «HORECA — отели»: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Отели Юста» ;

; в номинации «HORECA — рестораны, кафе»: Общество с ограниченной ответственностью «Реста менеджмент» ;

; в номинации «IT-бизнес»: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Артсофте» ;

; в номинации «Интернет-торговля»: Общество с ограниченной ответственностью Модный дом «Нины Ручкиной» ;

; в номинации «Народный выбор»: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Баден Групп».

Всего на конкурс было подано 327 заявок. Победителей определяли члены жюри:

президент УТПП Андрей Беседин ,

, первый вице-президент СОСПП Александр Породнов ,

, сопредседатель свердловского отделения «Деловой России» Денис Ремезов ,

, председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко,

глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Екатеринбурге, гендиректор Синара Центра Ирина Домина ,

в Екатеринбурге, гендиректор , директор ассоциации «Союз стройиндустрии Свердловской области» Михаил Лучинин ,

, директор и главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU Сергей Дружинин.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга

— Мы во второй раз проводим этот конкурс. В прошлом году договорились о том, что наш юбилейный год будет масштабным, количество номинаций в Премии будет больше, потому что наши предприниматели этого заслуживают. Малый бизнес является важнейшим фактором социально-экономического благополучия столицы Среднего Урала. Это и наполнение бюджета, и создание новых рабочих мест, и обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами, причем очень высокого качества. Все это составляющие вашего участия в динамичном развитии современного Екатеринбурга.

Мы получили почти 330 заявок от малых предприятий, от самозанятых. Я не перестаю повторять, что столица Урала — это поистине город добра и соучастия, потому что наши предприниматели всегда славились не только своими профессиональными достижениями, но и широкой благотворительной и общественной деятельностью. Я верю, что конкурс поможет распространить передовой опыт, который вами накоплен, ваши любовь к делу и организаторский талант способны вдохновить новое поколение предпринимателей, — подчеркнул во вступительной речи Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга.

Он вручил призы во всех номинациях, кроме специальной.

Победителем специальной номинации «Выбор редакции» от генерального информационного партнера премии — издания «Деловой квартал» — стала компания «ИНТЕЛЛ РОСС». Номинацию вручил директор ООО «Деловой квартал — Екатеринбург» Сергей Дружинин.

Артемий Широков (представитель ООО «ИНТЕЛЛ РОСС») и Сергей Дружинин

— «Деловой квартал» с удовольствием поддерживает проекты, связанные с продвижением предпринимательской инициативой и направленные на развитие уральского бизнеса. Хочу поблагодарить организаторов — администрацию Екатеринбурга и Екатеринбургский центр развития предпринимательства — за это замечательное мероприятие. Победитель номинации «Выбор редакции» получит возможность рассказать историю своего бизнеса на страницах нашего издания, на портале DK.RU. Как член экспертного совета, могу отметить высокий уровень всех участников, которые заявились на соискание премии. А конкуренция в тройках финалистов просто зашкаливала. Перед жюри стоял нелегкий и ответственный выбор, — отметил Сергей Дружинин.

Организационный комитет премии благодарит партнеров премии «Лучший предприниматель города Екатеринбурга». И отдельно — банк «ПСБ».

Спонсорами и партнерами конкурса также выступили: банк «Открытие», «Альфа-банк», российская общественная организация «Деловая Россия», Уральская торгово-промышленная палата, бизнес-клуб «Магнат», Ассоциация стройиндустрии Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», культурно-выставочный комплекс «Синара-центр», Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, «Город FM» — информационно-музыкальное радио для тех, кто живет в Екатеринбурге.

Фотографии Дениса Полуэктова

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