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Предприниматель из Верхней Пышмы запустила линейку одежды для мужчин plus-size

Предприниматель из Верхней Пышмы запустила линейку одежды для мужчин plus-size
Иллюстрация: DK.RU

Как рассказала Александра Белоусова, отсутствие подходящей одежды в магазинах и на маркетплейсах — актуальная проблема для многих мужчин с нестандартной фигурой.

#КРАСОТА#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Предприниматель из Верхней Пышмы Александра Белоусова, которая известна как производитель женской одежды plus-size, запустила линейку одежды для мужчин с нестандартной фигурой. Об этом она рассказала на презентации летней коллекции в мультибрендовом бутике ИМЕНА (совместный проект Администрации Екатеринбурга, СОФПП и ТРЦ VEER Mall).

Ко мне, как к участнику проекта на протяжении нескольких месяцев обращались мужчины разного возраста, рода деятельности и социального статуса и просили запустить производство такой продукции. Прежде всего, это одежда для высоких мужчин. Сегодня им непросто найти подходящие изделия в магазинах и на маркетплейсах. Например, многие сталкиваются с тем, что в магазинах нет рубашек с рукавами нужной длины, — рассказала Александра Белоусова.

Футболки, рубашки и брюки больших размеров будут выставляться на маркетплейсах, а также в ближайший месяц их можно будет найти в ИМЕНАХ. В конце июня заканчивается льготный срок размещения продукции Александры в этом бутике. Сейчас она готовится к открытию офлайн-точки в Верхней Пышме.

Я обращалась в администрацию Верхней Пышмы, в Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства. Ведутся переговоры об открытии офлайн-точки. Поэтому я надеюсь, что скоро у нас откроется шоу-рум. Одежду plus-size невозможно продавать только на маркетплейсах. Людям с нестандартной фигурой особенно важно иметь возможность померить одежду и выбрать ту, в которой им будет комфортно, — объяснила предприниматель.

DK.RU подробно рассказывал историю Александры Белоусовой. Она запустила свой бренд одежды в феврале-марте прошлого года. Полученный в Минсоцполитике грант использовала на покупку оборудования. В арендованном помещении открыла студию пошива. Буквально за несколько месяцев образовался большой поток клиентов. В основном стали приходить дамы с нестандартной фигурой — это подтолкнуло к созданию собственного бренда одежды plus-size.

Что мне нравится в наших русских женщинах — это то, что они хотят выглядеть не как все, их интересует индивидуальность. Сегодня в магазинах много модной одежды на женщин 44, 46, 48 размера и совсем скромный выбор для тех, кто имеет более пышные формы. А те штучные яркие и интересные изделия, которые можно найти, многим не по карману. Я решила, что смогу занять эту нишу, — рассказывала предприниматель.

В конце года Александра прошла отбор и стала резидентом второго потока проекта ИМЕНА.

Автор: Елизавета Порошина
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