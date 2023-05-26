Екатеринбург может остаться без федеральных денег на благоустройство парков

Голосование за объекты, которые попадут в программу, продлится еще пять дней. Пока голосов — в два раза меньше, чем нужно для того, чтобы Москва выделила средства региону.

Завершается отбор объектов, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Он проходит на портале Госуслуг и платформе «Городская среда». До 31 мая можно проголосовать за один из пяти парков и скверов Екатеринбурга.

На момент подготовки материала свои голоса за общественные территории отдали более 130 тыс. человек:

за летний парк «Уралмаш» — 78,2 тыс. чел.,

за Парк им. 50-летия ВЛКСМ в Ленинском р-не — 19,7 тыс. чел.,

за Парк им. Чкалова — 14,5 тыс. чел.,

за Парк им. Ф.Энгельса — 13,4 тыс чел.,

за сквер по ул. Титова — 4,3 тыс. чел.

Представители городской власти отмечают, что число проголосовавших — совсем небольшое. Ранее депутат гордумы Алексей Вихарев заявил, что для получения федеральных денег необходимо, чтобы в голосовании приняли участие не менее 250 тыс. чел.

Проблему низкой явки подтвердил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, обращение которого опубликовала пресс-служба администрации:

Благодаря «Формированию комфортной городской среды» была создана прогулочная зона у реки Исети, обустроены парки «Зеленая Роща» и 22-го Партсъезда, сквер у Оперного театра, а территории отдыха в микрорайонах Академический и Солнечный – преображаются прямо сейчас. По условиям проекта, финансирование предоставляется лишь в случае, если в онлайн-голосовании приняло участие достаточно большое количество жителей. Поэтому я призываю каждого сделать свой вклад в развитие парков и создание в нашем городе комфортных общественных пространств.

Ранее DK.RU писал, что летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского. Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, что работы по благоустройству летнего парка начнутся весной 2023 г., одной из первых задач будет развитие каркаса сети троп, который сейчас находятся «в удручающем состоянии»