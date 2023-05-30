Бизнес-история, уникальная трансуральская экспедиция и взгляды на жизнь Олега Чегодаева

Знаменитый путешественник, прошедший весь Урал с юга на Север в одиночку, рассказал, как сделать увлеченность горами делом жизни и прибыльным бизнесом, а также о своей экспедиции.

Олег Чегодаев — амбассадор Уральских гор, так его называют в туристском сообществе. Большую часть времени он проводит в экспедициях по Уралу. Многие удивляются, откуда он берет силы, средства и время на такой образ жизни.

Дело в том, что, проводя большую часть жизни в горах, он этим и зарабатывает — «на туризме, но не на туристах». В интервью DK.RU он рассказал, как это можно сделать.

Его увлечение, которое стало делом жизни, началось с желания подарить девушке украшение, но не простое, а чтобы «про альпинизм». Поиски показали, что это свободная ниша не только в России, но и за рубежом.

Также со временм стало ясно, что люди предпочитают покупать тематические аксессуары у «своего человека», нежели в обычном магазине. Поэтому Олег Чегодаев решил продвигать самостоятельный туризм как хобби и образ жизни своим примером.

В прошлом году он совершил уникальную экспедицию: прошел весь Урал с юга на север пешком в одиночку. Экспедиция стартовала 1 мая 2022 г. За 109 дней он преодолел 3286 км. В день приходилось оставлять за спиной по 20, а иногда и по 50 км пути.

Начальная точка маршрута — урочище Долгие горы в Оренбургской области, конечная — гора Константинов Камень, за которой остается лишь 20 км тундры и Карское море.

Маршрут был детально продуман и разделен на 18 этапов, в начале каждого он получал запас продуктов, вещей и снаряжение по почте. Он прошел его, имея 15-летний опыт пеших путешествий по Уралу. Рассказываем о его бизнесе и об уникальном путешествии.

Ваши социальные сети — это один большой сплошной рассказ о путешествиях. Неудивительно, что многие задаются вопросом: а как вы вообще зарабатываете на жизнь?

— В туризме есть один главный способ монетизации, которым я не пользуюсь — это зарабатывать на туристах. Мне это неинтересно, я хожу в одиночку. Но 15 лет назад я придумал свой ювелирный бренд. Мы делаем украшения на тему туризма с символикой гор, путешествий, спорта, альпинизма.

Я сам много путешествую, нахожу вдохновение в горах, делаю свои украшения, и люди хотят носить их, так как мы находимся с ними на одной волне. Таким образом, мои путешествия монетизируется через продажи.

Есть небольшие доходы от рекламных контрактов, но это совсем копейки. У меня не так много подписчиков, чтобы на этом зарабатывать. В целом мне это не очень интересно. Мы создаем продукты, посвященные горам, и это не только украшения, еще и футболки, календари, открытки.

Это пользуется популярностью, потому что люди любят рассказывать про свое увлечение горами. Горы вдохновляют, увлекают и влюбляют в себя.

На эту тему есть интересная очень наглядная история. Мы начинали создавать ювелирную коллекцию с горной тематики, потом подумали: ладно, альпинистов в стране 20 тыс. человек, а бегунов — миллионы. Давайте мы сделаем украшения для бегунов и сразу заработаем миллионы. Сделали, но не заработали. Они продавались хуже, чем горные украшения.

Я себе это объяснил так: бегун может еще и на пианино играть, и на лошадках кататься, и на серфинге. Бег — это важно для людей, но не всеобъемлюще, а вот увлечение горами — оно, как правило, определят всю жизнь человека и захватывает его без остатка. Поэтому люди хотят носить наши украшения как опознавательный знак свой-чужой, как частичку гор. На этом и строится наша бизнес-история.

Сейчас у нас украшения не только на тему альпинизма, но еще и дикой природы. Много украшений именно про Урал. Мы делаем не только самые популярные вершины, но и те, на которых бывают единицы.

Мы создали в Уфе такое офлайн-пространство — «Посольство Уральских гор». Сейчас это магазин и библиотека, но я постепенно сдвигаю всю эту историю в музей, посвященный Уралу. Живой музей, где можно все трогать, смотреть. Там висят древние карты, артефакты, горы, много книг, в том числе старинных.

Одно из направлений деятельности «Посольства Уральских гор» — любой желающий может прийти проконсультироваться, мы ему расскажем, куда пойти, что и как посмотреть, дадим книги почитать. То есть наше Посольство — это такой неофициальный уральский визит-центр, через который мы пропагандируем самостоятельный туризм. И в целом это работает, я знаю многих людей, которые пользуются моими маршрутами и вдохновляются фотографиями, рассказами.

Библиотека — это сопутствующий туризму благотворительный просветительский проект?

— У нас уже хорошая библиотека, в которую записано несколько сотен человек и есть почти тысяча книг. На этом мы не останавливаемся, наша цель — собрать самую большую частную библиотеку про Урал. У нас есть и старинные, и современные книги. Самая древняя — 1856 года. Любой желающий может прийти, почитать, посмотреть, взять домой.

Раньше я покупал книги только сам, но после начала всех этих событий денег стало меньше. Теперь мы принимаем пожертвования. Нам приносят деньги и книги, мы ежемесячно отчитываемся. У нас есть специальная доска почета тех, кто донатит.

Библиотека растет, и что самое важное — живет. То есть люди приходят и читают книги, берут домой. Это не массовая история, но все равно есть постоянные читатели. Для нас это важно.

Вопрос, который интересует всех прагматичных искателей приключений — какие были вложения в бизнес на первом этапе?

— У нас все было очень постепенно. Я практически ничего не вкладывал. Сама идея родилась лет 15 назад. Я искал украшение для своей девушки, она занималась альпинизмом. Нигде не мог найти в России. Нашел на eBay какое-то украшение и подумал: если ищу я, значит, ищут многие. Стал покупать украшения там и продавать здесь.

Очень быстро, буквально за год или два, купил все, что в мире делалось на эту тему, все, что можно было привезти в Россию. А идей у меня уже было много больше. Поэтому нашел ювелиров, создал производство и отошел от темы банальной купли-перепродажи. Наши украшения стали пользоваться спросом и в России, и за рубежом.

Вы вышли на международный уровень торговли в таком достаточно узком сегменте, как это получилось?

— Так как я хорошо изучил рынок, покупая за границей и продавая здесь, мне не составило труда найти покупателей в других странах. Тем более что тема гор универсальна для всех, кто их любит, где бы ты ни жил. А когда случился 2014 г., наши украшения стали приносить в два раза больше прибыли, и как раз на это время у нас пришелся пик иностранной торговли. Он был связан с тем, что мы создали украшение в виде рабочего серебряного карабина. Он просто взорвался заграницей. У нас там были какие-то адские продажи. Европа, Северная Америка, Япония, Австралия — мы картофельными мешками носили заказы на почту. Про нас писали иностранные альпинистские журналы.

Был период, когда из-за нас в Башкирии закончились все почтовые трек-номера, необходимые для отправки писем за границу.

На данный момент, конечно, иностранная торговля у нас закончилась. Через полгода после последней отправки от 25 февраля нам вернулось письмо… на нем было написано что-то типа «доставки нет». Мы даже не стали вскрывать конверт. Он у нас теперь хранится как памятник всему происходящему. В целом в России тоже продажи есть. На жизнь хватает.

Даже непосвященные в туризм могут предположить, что ваша экспедиция вдоль Урала уникальна — вы единственный человек, который прошел весь Урал?

— Было четыре подобных трансуральских экспедиции. Я первый человек, который прошел Урал полностью, все его части, в одиночку. В первой экспедиции был Николай Рундквист — путешественник, писатель, книгоиздатель, многократный чемпион СССР и России по пешему туризму, патриот и популяризатор Уральского региона. В 1991 г. он с группой стартовал из Магнитогорска. Они ехали на велосипедах, сплавлялись на лодках. Они, конечно, большую часть уральского хребта прошли, но нельзя сказать, что они прошли весь маршрут, потому что Магнитогорск — это примерно середина Южного Урала.

Был красноярец Сергей Каржаев, который не дошел 500 км до финиша. За два года до меня был магнитогорец Кирилл Фронюк, который прошел от Оренбурга до Карского моря, но он значимую часть уральского хребта обошел по равнине, по железной дороге. А я первый человек, который прошел полностью в одиночку, не отходя от гор, весь Урал. Именно такая задача передо мной стояла.

Автор карикатуры Камиль Бузыкаев, Уфа

Сколько вы потратили средств на свое путешествие? Это окупилось?

— Я потратил на экспедицию около одного миллиона рублей, включая фототехнику. Это все уже давно окупилось через продажи. Потому что приобрести украшения от человека, который прошел весь Урал, приятнее, чем от того, кто не занимается туризмом, это во-первых. А во-вторых, я каждый год издаю календарь, посвященный Уралу. Это хорошие продажи. Около одного миллиона можно ежегодно заработать только на нем.

Уже много книг вышло с моими иллюстрациями. Сейчас я сам пишу книгу и тоже рассчитываю на ней заработать. Рекламные контракты, как я уже говорил, много денег не приносят.

Есть большой спрос на организацию туристических поездок с моим участием. Но я же не зря хожу в одиночку. На самом деле я не люблю людей. Мне хорошо одному. К счастью, я могу зарабатывать деньги, не взаимодействуя с ними подолгу. Моя деятельность направлена на то, чтобы помогать людям путешествовать самостоятельно.

Резюмируя: вы путешественник, предприниматель и хороший фотограф — такая вот квинтэссенция?

— Почти все так, кроме того, что я не очень хороший фотограф. Я просто фотографирую Урал и мои фотографии пользуются популярностью. Многие виды уникальны. Это именно то, что нравится в них людях и за что они их ценят. Я хуже снимаю, чем профессиональные фотографы, но зато у меня есть комплексная история. Моя главная цель работы на Урале — показать его полностью от самого начала до самого конца. Никто этого в таком масштабе до сих пор не делал.

«Именно так выглядит добрый вечер, который уже почти закончился» (Олег Чегодаев)

В Екатеринбурге на ул. Вайнера сейчас проходит выставка ваших фотографий, почему такой формат? Как вообще можно заработать на фотографиях, выставляя их бесплатно на всеобщее обозрение?

— Мне часто предлагают показать свои фотографии, но я обычно отказываюсь, потому что, как правило, разговор идет о выставке в помещении. Я не сторонник фотовыставок, ограниченных стенами. На мой взгляд, в 21 веке такой формат утратил актуальность, у каждого человека в телефоне миллионы великолепных первоклассных снимков на любую интересующую его тему, и очень сложно заставить кого-то идти куда-то, чтобы посмотреть фотографии.

По моим наблюдениям, люди сейчас приходят на фотовыставки только на открытие. А потом галереи стоят пустые. Главное же отличие выставки на улице в том, что не люди приходят на нее, а сама выставка приходит к людям. Сегодня на открытии было около 100 человек, но, скажу честно, выставка была организована не для них, это те люди, которые и так следят за моим творчеством, думаю, они почти все фотографии уже видели до этого. Эта выставка в первую очередь для случайных людей, которые проходят мимо. Я хотел попробовать ворваться в их жизнь с Уралом, привлечь внимание, показать его во всем многообразии.

Идея же выставки в том, чтобы в эти 100 метров или 36 кадров вписать весь Урал — с юга до самого крайнего севера. Причем здесь отобраны не самые лучшие кадры. Задача была не показать мастерство фотографа, а показать Урал — самые знаковые места и типичные ландшафты, которые максимально открыли бы прохожим все краски и многообразие природы.

Символично, что улица Вайнера расположена так же, как и Уральские горы, с юга на север — в меридиональном направлении. И когда вы двигаетесь вдоль рядов с фотографиями, вы тоже идете как бы вдоль Уральского хребта.

Понятно, что сложно рассказать про Урал в 36 кадрах, многое пришлось выкинуть, в чем-то пойти на компромисс. Я надеюсь, проект будет развиваться и дальше, становиться еще более гармоничным, всеобъемлющим и информативным. Фотографии будут обновляться ежегодно.

Растительность, животный мир, рельеф везде разные. На юге — степи и лошади Пржевальского, на севере — олени, тундры и ледники. Посередине бортевые пчелы, широколиственные леса, пещеры, вершины.

То есть то, что отражено на выставке, вы считаете знаковыми местами на Урале, расскажите о них?

— Хорошо, давайте пройдем вдоль фотографий и я немного расскажу про то, что мы видим на фотографиях. Начать предлагаю с Южного Урала — самой туристической части хребта.

Начинается фотовыставка с крайней юго-западной точки, с невероятной красоты степных вершин, известных на всю страну как Долгие горы. Это места, где еще практически нет лесов, дуют сухие теплые ветра и воздух наполнен ароматом степных трав.

Затем мы переносимся на юго-восток к хребту Ирендык, он идет практически параллельно с хребтами Долгих гор, но, если они были сложены осадочными породами, остатками древних морей, то Ирендык — вулканического происхождения. Что сильно влияет на форму рельефа.

Мы постепенно идем, сдвигаемся на север. Центральная часть Башкирии — это территория пещер, рек и скал. Горы покрыты широколиственными лесами. Для иллюстрации этих мест я выбрал производное от пещер рек и скал — знаменитый водопад Куперля.

После центральной части Южного Урала входим в Высокий Южный Урал, наиболее выдающуюся и туристическую часть. Вот Иремель с необычного ракурса, как раз отсюда начинаются необычное, уникальное и недооцененное, на мой взгляд, природное явление, характерное для всего Южного Урала — курумная река. Под Иремелем она достигает в длину восьми километров. И, возможно, у нас они самые длинные в мире.

По крайней мере, я нигде не встречал упоминаний о более длинных каменных реках. Потрясающе интересное явление: камни повторяют рельеф так же, как вода течет. Долгий вопрос, как они образуются, но они похожи на реки, которые постепенно очень-очень медленно сдвигаются. Вот Ямантау, печально известная закрытая гора. Говорят, что в ней расположен военный объект. Возможно, именно для его сохранности вокруг горы и был организован заповедник.

Завершаем южноуральское путешествие Таганаем, — самым комфортным и популярным местом. Возможно, лучшим чтобы узнать Южный Урал. С одной стороны, на его территории есть инфраструктура, тропы, приюты, мосты, с другой, горы, скалы, медведи, курумные реки — идеальное сочетание.

И вот мы начинали в степях Южного Урала, прошли широколиственные леса Башкирии, вошли в темнохвойную тайгу, попрыгали по курумным рекам, прошли Южный Урал и оказались на Среднем. Средний Урал отличается от Южного тем, что он очень низкий. Здесь места больше таежные.

Я отметил на выставке одно интересное место — Шемахинское карстовое поле у деревни Сказ. Что интересно и важно, его развивает энтузиаст. Деревня постепенно умирала, и он, не желая с таким положением дел мириться, создал сайт, начал в этот район привлекать туристов.

У него небольшая турбаза, точнее, совсем маленькая — два домика. Но это прекрасный пример того, как люди могут развивать территорию лучше, чем какие-нибудь министерства.

Чуть дальше одна из жемчужин — хребет Веселые горы, в которых вы тоже были.

Рядом фотография реки Чусовой — тоже потрясающее место. Знаковая для Урала река.

И вот мы уже подходим к границе Северного и Среднего Урала. Гора Колпаки, гора Качканар, которую сейчас, к сожалению, закрыли для посещения. Наивысшая точка Среднего Урала — гора Ослянка, 1119 м. Очень значимый туристский объект, который нужно развивать.



Гора Ослянка

Мы уже почти подошли к дикой части Урала. Наш хребет можно условно разделить на две примерно равные части — обжитую и необжитую. С юга до широты Ивделя и Красновишерска обжитая часть, до гор здесь можно доехать на личном автомобиле, есть населенные пункты, связь. Севернее — только пешком.

Перенесемся на несколько сот километров севернее и окажемся на плато Маньпупунёр, наверное, в самом необычном месте Урала. Эти места я в шутку называю «Скучный Урал». Потому что здесь практически нет никаких выдающихся форм рельефа. Горы пологие и сглаженные. Но они как будто специально созданы, чтобы подчеркнуть красоту столбов-останцев, взметнувшихся вертикально на 30 метров. Предавьте себе пологие тундровые хребты и на них стоят такие вот скальные девятиэтажки. Это производит неизгладимое впечатление на всех.

Маньпупунёр

Далее на пути самый ближайший к нам ледник. От Екатеринбурга до него всего 800 км. Представляете, меньше тысячи километров на север — и мы попадаем на ледники. А если присмотреться к фотографии, можно заметить стадо диких оленей. Это уже граница Северного и Приполярного Урала.

Приполярный Урал — это вообще непохожие на Урал горы, центр так называемого альпийского рельефа. Остроконечные вершины, скалы, стены, ледниковые кары. Все те формы рельефа, к которым мы привыкли, например, на Кавказе. Думаю, по фото мало кто может угадать, что это Уральские горы, если не будет подписи.

Здесь уже опять почти нет леса в горах, на всем протяжении Урала он сперва вырос, заполнил хребет и затем начал отступать.

Ледник Романтиков — это самый доступный на Урале ледник, он находится недалеко от Лабытнанги, города в ЯНАО. Туда легко можно долететь на самолете из Екатеринбурга и оказаться на совсем другом Урале, не таком, как здесь. Обратите внимание на цвет породы — бурая, как на Марсе. Если не смотреть на голубое небо, то может создаться впечатление, что мы оказались на красной планете.

Оленеводы — такая же часть Полярного Урала, как и горы. Невозможно представить его без оленеводов. У нас всего четыре оленеводческих народа — коми-зыряне, ненцы, ханты и манси. Потому невозможно было бы представить и эту выставку без них.

На мой взгляд, современная оленеводческая культура невероятно интересна. С одной стороны, они цивилизованные люди, пользуются спутниковыми телефонами, их дети сидят в ТикТоке и учатся в школах. У них в чумах спутниковые тарелки. Но при всем при этом они сохраняют большую часть старинных традиций и обрядов, ходят зимой в шкурах, ездят на нартах, пьют кровь и едят сырое мясо. У них есть снегоходы и квадроциклы, но кочуют они все равно на оленях. Очень гостеприимные. Если ты не в туристическом районе, тебя накормят и напоят — денег не спросят.

Что интересно, самая северная часть Полярного Урала летом одна из самых населенных. Даже на юге нет столько людей в горах, сколько там оленеводов. В каждой долине стоят чумы, пасутся олени, кипит жизнь. Причем сейчас оленеводство там на подъеме. В советское время можно было только колхозами держать оленей, а сейчас можно всем. И там стойбищ и стад бесконечное количество.

И, кстати, это большая проблема, потому что олени питаются ягелем, а ягель очень долго растет, как все мхи и лишайники. Они просто выбивают свою кормовую базу и, возможно, очень скоро для оленей не останется еды. И их численность отрегулируется естественным путем.

А вот ледник МГУ, точнее, то, что от него осталось. И это лучшая и самая наглядная иллюстрация той трагедии, которая происходит на Урале в связи с изменениями климата.

50 лет назад это был самый длинный ледник на Урале, а сейчас он, по сути, прекратил свое существование. За этот период в наших горах растаяло 25% ледников, и этот процесс только ускоряется. Возможно, нашим детям или внукам уже не придется любоваться ледниками, что сильно расстраивает. Также надо отметить, что ледники — это только яркое и внешнее проявление потепления. Куда как страшнее таяние вечной мерзлоты, покрывающей большую часть нашей страны. Я в своих маршрутах постоянно сталкиваюсь с этими проявлениями.

Последняя гора на Урале — Константинов камень. Тут нет ни одного деревца. За ней открывается широкий горизонт, 20 километров тундры и далее Карское море. Урал заканчивается.

Гора Харнаурдыкеу, ледник ИГАН (институт географии академии наук), 2 дня до финиша

Послесловие

Отрывок из будущей книги Олега Чегодаева о трансуральской экспедиции

19 июля

хребет Ууты (вершина 875,1) — река Щугор — река Торговая



80 день маршрута

За день пройдено 36 км

Общий километраж 2346,7



… Ночь была теплая и спокойная. Проснулся за 10 минут до рассвета. Вопреки обыкновению, место, откуда должно было выйти солнце, практически не отличалось по цвету от большого участка видимого горизонта. Ватная дымка, окутавшая нижнюю часть неба, равномерно рассеивала и распределяла утренний свет.

Рассвет заставил себя ждать в облаке комаров. Сидел на мягком мшистом тундровом ковре, ждал, когда же оно появится. И вот не из-за горизонта, а немного выше, судя по всему, из-за невидимой плотной полосы облаков показалась первая красная точка. Затем она превратилась в полосу, полоса стала увеличиваться, расширяться в размерах и огонёк в небе начал обретать черты шара.

Как это часто бывает, с появлением первых лучей в движение пришли воздушные массы. Легкий ветерок, ласково прикоснувшись к моему лицу, побежал по своим дневным делам. Мир вокруг начал заполняться нежным светом. Впереди, там, куда мне сегодня предстояло идти, полурастворенные в этом свете одна над другой начали громоздиться горы, внизу, заиграв красками, проснулся Щугор.

Река Щугор

Очень хотелось сидеть и любоваться на эту нежную, тихую красоту и никуда не спешить. Но в такие моменты терять время нельзя. Надо брать как можно больше ракурсов и видов, пока есть свет.

Возможно, это какое-то «проклятие фотографа»: не получается спокойно наслаждаться, приходится бегать именно тогда, когда это менее всего уместно. Но, думаю, когда придется писать книгу, скажу себе спасибо за многообразие вариантов иллюстраций...

Фотографии: страница во ВКонтакте Олега Чегодаева

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