Все уровни власти и еще 1300 км по хребту. Новый этап жизни Большой уральской тропы

Не во всех городских округах понимают, что такое туризм, что под турпроекты можно получать реальные деньги. В регионах власти говорят: пишите письма, для Москвы Урал — непознанная земля.

Новый виток развития нашумевшего туристического проекта «Большая уральская тропа» (БУТ) связан с тем, что в работу начали включаться муниципалитеты. Кадровый ресурс БУТ заметно вырос: в рабочую группу теперь входит 70 человек, пул волонтеров перевалил за сотню.

Малый и средний бизнес занимает выжидательную позицию, но проявляет интерес и напоминает о себе. Впрочем, с некоторыми компаниями уже есть договоренность о сотрудничестве.

Крупный бизнес использует тропу как командообразующую историю для своих сотрудников. С этого года за каждой компанией, пожелавшей участвовать в проекте, будет навсегда закреплен свой кусочек тропы — для ухода и ежегодной расчистки.

Подробнее о начале и смысле проекта: В Свердловской области появится своя Аппалачская тропа.

Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма», рассказал DK.RU, что дает энергию ему и проекту, как выстраиваются отношения с муниципальными, областными и федеральными властями.

В прошлом году началось строительство Большой уральской тропы силами волонтеров. Был закончен ее отрезок в Веселых горах. Таким образом, проект вышел за пределы Висимского заповедника и впереди еще 1800 км пути, правильно?

— Да, в прошлом году мы придумали проект, в мае решили его оформить на базе Веселых гор Висимского заповедника — обкатать схему работы с волонтерами, партнерами, властями, ООПТ, НКО и так далее.

За прошлый летний сезон мы прошли 52 км тропы — разведали, прочистили, промаркировали, установили столбы навигации, договорились с партнерами о продолжении сотрудничества.

Зимой уже тестировали тропу с точки зрения всесезонности. К июню обновится статистика по посещаемости. Она покажет, насколько реализация такого проекта увеличивает турпоток в Веселых горах. Сейчас мы начинаем транслировать опыт, полученный в данной локации, на другие отрезки БУТ.

БУТ проходит по территории Большого Урала через Пермский край, Свердловскую, Челябинскую области и республику Башкортостан. Ее длина 1800 км. Мы позиционируем ее как самую протяженную горную тропу в России, проходит БУТ по хребту уральских гор, по границе Европы и Азии, по водоразделу рек.

В этом году мы договорились и начинаем тесно сотрудничать с партнерами и властями в Челябинской области. Трек здесь составляет 600 км. Постараемся в этом году пройти его весь, параллельно закончив маркировку тропы в Свердловской области. То есть эти отрезки будут пройдены, проверены, записаны в электронном виде в формате GPX и промаркированы метками на деревьях.

Почему на деревьях?

— Потому что столбы навигации — сложная тема: мы можем ставить их только при наличии лояльного партнера или собственника территории. В этом плане наш кейс в Веселых горах, можно сказать, идеален, потому что там был лояльный партнер — администрация Висимского заповедника. Дальше у нас таких условий не будет.

Когда мы ездили в Веселые горы в прошлом году, активисты БУТ рассказали про сложности с точками входа на тропу: в период дождей к ней можно подъехать только на внедорожнике или спецтехнике. Что-то удалось с этим сделать?

— Стоит отметить, что Висимский заповедник вообще не планировался изначально как место для туристов. Наоборот, по задумке, это кусок заповедной тайги, огороженной и защищенной от людей. Но времена меняются. Люди туда ходили всегда и сейчас ходят. Администрация заповедника приняла решение упорядочить эти потоки, сделать заповедник удобным и безопасным. Но вопрос с дорогой, конечно, очень важный, и пока он остается открытым.

Основная точка входа в Веселые горы — Карпушиха. Это населенный пункт недалеко от Кировграда. С него на БУТ ведёт два маршрута — первый до Веселых гор 12 км, другой – 14 км до наивысшей точки Среднего Урала горы Старик-Камень. Это красный и желтый маршруты, которые мы промаркировали. Сейчас люди используют их для однодневных походов.

В этом году планируется промаркировать основной оранжевый трек от горы Белой через Веселые горы до Верхнего Тагила. Пройти его можно будет с одной ночевкой.

Массовая аудитория туристских троп — это люди на автомобилях. Сюда, кстати, можно добраться и на комфортном электропоезде — погулять и уехать обратно. Мы прекрасно понимаем, что основная масса будет путешествовать именно таким образом, тех, кто решит пройти по всей тропе, будут единицы.

Я так понимаю, что основной маршрут и радиальные выходы с тропы различаются по цвету маркировки?

— Да, пока мы приняли по умолчанию, что основной трек Большой уральской тропы будет промаркирован оранжевым, а радиальные выходы — красным, желтым, фиолетовым и так далее. Мы используем флуоресцентные краски, чтобы указатели было видно издалека.

В этом году ты писал в соцсетях, что необходимо объехать все муниципалитеты, по которым проходит БУТ, переговорить с местными администрациями, и уже успел где-то побывать. К каким выводам ты пришел, что дали эти поездки для проекта?

— Маркировка БУТ предполагает финансовые затраты — волонтеров надо возить, кормить, краску покупать, трафареты заказывать и так далее… Пару раз мы пробовали взять гранты на это, а также на исследование и цифровизацию экологических треков и маршрутов, но у нас не получилось. Тогда мы стали искать альтернативу.

Когда в этом году мы начали информировать администрации муниципалитетов о том, что по их территории проходит наш трек, в ходе общения выяснилось, что у них есть инструменты для развития туризма и туристской инфраструктуры, но они их не используют. Иногда не хотят, иногда не понимают, что такое туризм и зачем он нужен, иногда не до этого — нужно чистить снег, переселять жильцов аварийного фонда, менять трубы…

Только три-четыре муниципалитета получают софинансирование и субсидии на строительство информационно-туристских центров, установку знаков туристской навигации и так далее. А БУТ проходит через 15 муниципалитетов.

Вячеслав Пестриков c главой Кировградского городского округа Александром Оськиным и директором Висимского заповедника Михаилом Федоровым (слева направо)

Местные власти иногда даже не знают, что есть субсидии, на которые можно построить туристско-информационный центр. Не знают, что, подав заявку, поучаствовав в конкурсе на региональную субсидию, можно развивать экологический туризм, агротуризм, строить детские маршруты — вариантов масса.

А нам сам бог велел развивать здесь туризм. Для этого есть все — и экологические тропы, и духовные центры, и исторические памятники, включая уникальные промышленные объекты, каких нет больше нигде в мире, и много чего еще.

Мы выяснили, что в муниципалитетах туризмом заниматься некому. В Ревде мы начали работу, и они уже заявились на субсидию по знакам туристской навигации. Так что следующие знаки навигации на БУТ появятся именно в Ревдинском городском округе — в Мариинске.

Фишка в том, что часто мы как исследователи более компетентны в сфере туризма и его потенциала, чем местные чиновники, которые сидят на этой территории. Но они и не обязаны быть компетентными во всем. Эту тему вообще надо отдавать на аутсорсинг.

Мы, когда создавали Лабораторию внутреннего туризма, так и назвали ее — «лаборатория», потому что собираемся заниматься исследованиями и разработками, создавать новые продукты, стратегии, концепции, заниматься проведением мероприятий, фестивалей. И мы готовы оказывать эти услуги.

А как выстраиваются отношения с областными и федеральными властями? БУТ проходит через четыре региона, чувствуется разница подходов?

— Да, где-то процесс идет быстрее за счет живого общения и личной заинтересованности. Где-то мне говорят: пишите письма. Я сначала писал, потом перестал, потому что мне кажется, что это бесполезно.

Федеральные чиновники, которые работают в Минприроды и Минэкономики очень далеко от Урала. Чтобы начать с ними конструктивный диалог, приходится сначала объяснять, что это за территория, где она, что там расположено. Думаю, что для людей, которые живут по ту сторону наших гор, в большинстве своем Урал «Terra Incognita». И чтобы привлечь эту аудиторию, нам придется рассказать им про него.

Ты не ассоциируешь себя с человеком, который воюет с мельницами?

— Нет, хотя я думал об этом… Но это не мой типаж. Я более прагматичный.

Что для тебя является стимулом, где ты черпаешь энергию?

— Наше мышление со временем неизбежно меняется. Когда-то я был просто туристом, порядочным, чистоплотным, но по отношению к природе я был просто потребителем. Однажды мне и моим коллегам по увлечению захотелось созидать. К этому подтолкнул хаос, который мы видели вокруг себя, и отсутствие качественного туристского сервиса.

На Алтае за очень дорого тебе продадут сарай из говна и палок, и ты будешь вынужден там жить, потому что вариантов нет. А потом ты поедешь на Ликийскую тропу в Турцию… И со временем неизбежно поймешь, что сделать качественно и хорошо — это не очень сложно.

Мы пришли к тому, что надо развиваться сейчас и здесь. Надоело просто сравнивать и приводить примеры, как у них и как у нас. Зачем, если можно взять и сделать? Отсюда и энергия. И это распространяется не только на меня, нас таких много.

У нас в рабочем чате 70 человек — бизнесмены, юристы, пиарщики, айтишники, журналисты и ты, кстати, тоже. На данный момент у нас сформировался пул из ста волонтеров. Наша электронная почта забита письмами на тему «мы хотим присоединиться к проекту, поучаствовать в исследованиях, размечать тропу, возить волонтеров».

Тренд с волонтерами также показывает, что культура развивается, отношение к природе и к туризму меняется. Это воодушевляет. К тому же общество в целом стало намного более технологичным. Сейчас у людей есть много всего, чтобы на природе можно было жить с комфортом — легкие удобные палатки, спальники, горелки.

В прошлом году активисты БУТ сотрудничали с крупным бизнесом, насколько я помню…

— Мы обращались в крупные организации — благотворительный фонд «Синара», в фонд Потанина, Ростуризма. Да, Синара и ТМК собрали команды волонтеров из своих сотрудников и возили их в Веселые горы проходить и исследовать отрезок БУТ. В этом году каждое предприятие возьмет по кусочку тропы, закрепит его за собой и будет проходить его ежегодно. Волонтеры от фонда Потанина помогли расширить инфраструктуру эколого-туристического комплекса «Веселые горы», а волонтеры Росстуризма провели разведку трека в Ревдинском районе до горы Шунут.

Это качественный туризм, потому что волонтеры — те же туристы, но которые просто хотят созидать. Это как раз к теме нового мышления людей, новых веяний эпохи. Мне нравится, что есть такой тренд. Это ведь еще и классная командообразующая штука.

Каким ты видишь будущее тропы — как это все заработает, за счет чего?

— Мы будем рассказывать про тропу и продвигать ее, чтобы туда пошел трафик. Как только пойдет трафик, начнет приходить малый и средний бизнес, который будет создавать комфортные условия для проживания, питания, времяпровождения на тропе.

Пока что бизнес ждет. Вообще это вопрос из разряда, что «первее» — курица или яйцо. Мы будем показывать своим примером, что по этой тропе можно ходить, будем рассказывать про точки притяжения. Люди начнут ходить, зайдет бизнес, бизнес будет платить налоги, у муниципалитетов появятся средства — начнут развиваться муниципалитеты — всем будет хорошо.

Наша задача сделать Урал привлекательным для всех туристов в России. Бизнесу этот проект даст возможность получать качественного платежеспособного туриста, туристам — путешествовать с комфортом.

Наравне с волонтерами на нас выходят люди, имеющие тот или иной бизнес в местах прохождения трека БУТ. Это всякие туристические базы, ГЛК, этнодеревни, музеи, даже есть один арт-кластер — Черноисточинский. Мы максимально наполняем трек, в принципе, он может проходить через точки, про которые мы пока не знаем. Нам интереснее провести трек через места, где есть качественный сервис, чем по глухой тайге через болото.

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А помнишь такой интересный спор — нужны ли на этой тропе массовые туристы, ведь они будут мусорить, может получиться не экотуризм, а экотерроризм.

— Люди и сейчас ходят в горы, сплавляются по рекам и жгут костры, где захотят. Сегодня туристические потоки хаотичны. Но если появится организованный безопасный трек, люди пойдут по нему. Конечно, всегда будут те, кто ходит напрямик и напролом, но в массе своей люди любят, когда им удобно и комфортно. То есть БУТ — это систематизация и структуризация туристических потоков.

В Висимском заповеднике трафик около пяти тысяч туристов в год, раньше они бродили хаотично, теперь идут по тропе, вдоль которой стоят знаки, указатели и рекреационная нагрузка на заповедник сформировалась в рамках одного трека, а на окрестные леса и водоемы снизилась.

Если кто-то был на Аракульском шихане, то видел, что он истоптан вдоль и поперек. Люди ходят, где хотят, а надо, чтобы они шли системно. Кто-то умудряется там заблудиться, потому что нет ни указателей, ни связи.

Какие ближайшие мероприятия запланированы?

— С наступлением весны на часть тропы, что находится в лесу, не попасть — зимники падают. Поэтому каждые выходные мы едем в точки притяжения на тропе или в населенные пункты, которые находятся вдоль нее. Смотрим, какая там есть туристская инфраструктура.

В марте мы презентовали трек в Москве на туристической выставке, хотим рассказать о проекте главам муниципалитетов в Челябинской области, аналогичная встреча должна пройти в Свердловской области.

Сейчас создаем план-график волонтерских разведок в Свердловской и Челябинской области на сезон май-октябрь 2023 г. Будем ходить не только по выходным, но и в будни тоже. Поэтому больше сможем сделать.

Стоит отметить, что пиар проекта идет впереди самого проекта, но иначе никак. Он работает, потому что мы целенаправленно занимаемся его продвижением. Большая уральская тропа — это проект, у которого есть все шансы стать осью экологического, природного, исторического, промышленного туризма. Мы стараемся, чтобы люди и власть это поняли. Мы стремимся к созданию единого продукта, который станет объединяющим звеном для других туристических проектов и бизнесов.

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