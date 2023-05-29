Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции

Действующий президент набрал 52,14% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%, разница составила 2,3 млн голосов. Победа Эрдогана означает, что внешняя политика Турции значимо не изменится.

Победителем второго тура выборов президента Турции становится действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Как пишет государственное информагентство «Анадолу», об этом объявил председатель Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмет Йенер. По итогам подсчета 99,43% бюллетеней, Эрдоган набрал 52,14% голосов, а кандидат от объдиненной оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

В поддержку кандидатуры действующего президента высказались 27 млн 513 тыс. 587 избирателей, а за Кылычдароглу проголосовало 25 млн 260 тыс. 210 избирателей. Разница составила 2 млн 253 тыс. 478, — сказал глава ЦИК.

Эрдоган назвал итоги выборов «праздником демократии». В своем выступлении он пообещал снизить инфляцию, которая в 2022 г. достигала 90%, а сейчас находится на уровне 50%.

Пришло время работать. Нашим приоритетом будет восстановление городов, разрушенных землетрясением 6 февраля, и помощь людям в обретении лучшей жизни, — рассказал он.

Кемаль Кылычдароглу обещал продолжить борьбу за демократию в Турции и назвал прошедшие выборы «самыми несправедливыми за последние годы». Некоторые оппозиционеры после объявления предварительных итогов выборов призывали Кылычдароглу уйти в отставку, посчитав его неудачным кандидатом.

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Лидеры многих стран уже поздравили Эрдогана с победой, в том числе президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.