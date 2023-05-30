В Екатеринбурге вручили награды промышленникам и предпринимателям «номер один»

Премия «№1» присуждается за наиболее значимый вклад в развитие региона. Кроме гран-при, в ней пять номинаций. Также губернатор вручил предпринимателям благодарственные письма. Кто фавориты этого года?

«Премия №1» проводится ежегодно силами Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатором выступает Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Гран-при конкурса вручили за реализацию транспортно-логистического центра «Уральский». Номинант — ООО «Екатеринбургский транспортный терминал». Награду передали первый Вице-президент СОСПП Александр Породнов и президент УТПП Андрей Беседин.

Главный приз уральской премии промышленников и предпринимателей «Номер один» вручается предприятию за наиболее значимый для Свердловской области и реализованный инфраструктурный проект в период с начала 2022 г. по первый квартал 2023 г.

Эксперты также отобрали по три претендента в каждой из пяти номинаций. Список номинантов формировался учредителями на основании открытой информации, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, институтов развития.

Победителем в номинации «За корпоративное укрепление семейных ценностей» стало ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ;

; В специальной номинации к 300-летию столицы Урала «За вклад в развитие Екатеринбурга» выиграло ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» ;

; Награду «Экспортер несырьевой продукции» получило ПАО «Уралмашзавод»;

В четвертой номинации «Предприятие оборонно-промышленного комплекса» победу одержало АО «ОКБ «Новатор»;

Лучшим «молодым предпринимаем» стало ООО ПКФ «Саотрон».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил собравшихся с Днем российского предпринимательства:

Убежден, что предприниматели — это решительные, энергичные и трудолюбивые люди с уникальным взглядом на жизнью, с особым экономическим мышлением. Ваша работа связана с риском и огромной ответственностью. Ведь в ваших руках не только судьба предприятий. От ваших управленческих решений, дальновидности и мудрости зависит благополучие сотрудников и их семей. Сегодня наша общая задача задействовать промышленный, научный и инвестиционный потенциал для укрепления экономического и технологического суверенитета, — сказал губернатор.

Также Евгений Куйвашев вручил почетные звания и грамоты.

Почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» присвоено:

Илье Бориско , коммерческому директору ООО «Планкомплект» ;

, коммерческому директору ; Александру Николашкину , генеральному директору ООО «Спецавтотехника» ;

, генеральному директору ; Владимиру Смирнову, учредителю ООО «ОМЕГА-93», члену Совета СОСПП;

Почетные грамоты губернатора получили:

Татьяна Деменок , президент ООО «Би Гранд» ;

, президент ; Константин Дрыгин , индивидуальный предприниматель;

, индивидуальный предприниматель; Александр Жуков , генеральный директор ООО «Молочная благодать» ;

, генеральный директор ; Вячеслав Лобанов , временно исполняющий обязанности директора ООО «Новолялинский ЦБК» ;

, временно исполняющий обязанности директора ; Алексей Матанцев , заместитель генерального директора ООО «Гидронт» ;

, заместитель генерального директора ; Алексей Солодовников , генеральный директор ООО «Уником» ;

, генеральный директор ; Андрей Стариков, генеральный директор ООО «Первоуральский автоагрегатный завод».

Благодарственными письмами губернатора отмечены:

Лариса Катаева , исполнительный директор ООО «УЦСК Сантехкомплект-Урал» ;

, исполнительный директор ; Василий Кузовков, директор ООО «Инжиниринговая компания «Энергософт»;

Александр Чамовских, основатель CHAMOVSKIKH jewellery house, председатель «Гильдии ювелиров Урала», подчеркнул значимость премии для региона.

«Отмечая особые достижения номинантов «Премии №1», организаторы подтверждают значимость здоровых деловых инициатив. Неслучайно вручение наград приурочено к профессиональному празднику предпринимателей — наиболее активных участников экономического развития региона и всей страны. Важно, что «Премия №1» — это общая инициатива промышленников, бизнеса и государства. В консолидации усилий, крепких горизонтальных связях и взаимной поддержке кроется залог успешного развития реального сектора экономики», — заявил он.

Организаторы благодарят генерального партнера «Сималенд», ювелирный дом CHAMOVSKIKH, страховую компанию ВСК, швейную фабрику «Строчка».

Предлагаем ознакомиться с фаворитами премии «Номер один» 2022 г.

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