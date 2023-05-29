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Стала известна офф-программа фестиваля «Коляда-Plays». Билетов мало

Стала известна офф-программа фестиваля «Коляда-Plays». Билетов мало
Иллюстрация: страница во ВКонтакте Николая Коляды

Фестиваль проводится ежегодно. В 2023 г. на сценах Екатеринбурга выступят театральные коллективы с Урала, Алтая, Сибири, Центральной России. Заявок было около 70, команда фестиваля отобрала лучшие.

#НОВОСТИ

XVI Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» в 2023 г. пройдет с 20 по 30 июня на сцене Коляда-Театра, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра балета «Щелкунчик», Театра музыкальной комедии, Театра кукол, Учебного театра ЕГТИ.

В 2023 году заявки для участия подали более 70 театральных объединений. Команда фестиваля отобрала лучшие.

Создатель и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда сообщил о завершении отбора заявок на офф-программу фестиваля на своей странице во ВКонтакте 26 мая. Он отметил, что вход не везде платный: «где-то свободный, а где-то билеты продаются», а также то, что билетов мало. Это связано с тем, что гостям фестиваля они предоставляются бесплатно, а их много  около 600 человек. Список участников «Коляда-Plays» Николай Коляда обнародовал еще в апреле, их публиковал JustMedia.

«Эти спектакли я бы хотел видеть на фестивале. А я, вроде как, Президент фестиваля. Президент, у которого нет денег, почти нет площадок, чтобы все спектакли фестиваля показать без ущерба их художественной ценности и целоности, ну - и остального нет. Мы сейчас начнем рассматривать все заявки и договариваться с театрами. Радуюсь, что большая часть спектаклей не по моим пьесам (тут их восемь получилось), а по пьесам моих учеников, по пьесам драматургов «Уральской школы драматургии»,  цитирует Николая Коляду JustMedia.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте фестиваля. Напоним, что в Екатеринбурге также ежегодно проходит Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они». На него также приезжают театральные коллективы со всей России и из ближнего зарубежья.

 Читайте также на DK.RU: «В нашем театре вы непременно вляпаетесь». Как и для кого работает ЦСД в Екатеринбурге.

Автор: Татьяна Юстус
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