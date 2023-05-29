«Вместо 10 домов — 19». Федеральный застройщик решил уплотнить застройку в своем ЖК

Для владельцев квартир новый план застройки их комплекса стал сюрпризом. Ранее они голосовали против ее уплотнения. Проект появился на стенде на стройплощадке. В мэрии заявили, что не видели его.

Федеральный застройщик ГК ПИК решил почти вдвое увеличить число домов в своем ЖК «Космонавтов 11». Новый проект появился на информационном щите на стройплощадке. Теперь вместо 10 домов он планирует построить 19. Об этом E1.RU рассказала екатеринбурженка, купившая квартиру в одном из них.

Новость про увеличение плотности все-таки не стала полной неожиданностью: ранее проходили публичные слушания, жильцы голосовали против, но их, конечно, как обычно, никто не послушал. Не представляю, как одна несчастная школа вместит детей из 19 домов, — поделилась она своими опасениями.

Планы по уплотнению застройки данного ЖК обсуждались еще в конце прошлого года, но вызвали возмущение людей.

В городском департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений тогда пояснили, что новые многоэтажки никто ставить не будет, потому что должен быть баланс. Проект, появившийся на стройплощадке, в мэрии не видели и не согласовывали, пишет E1.RU.

DK.RU обратился за разъяснениями в ГК ПИК, на момент опубликования новости ответа не поступило.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге приступили к подготовке первого проекта застройки жилого квартала «повышенной плотности». Пилотной территорией должен стать квартал в исторической части Уралмаша, ограниченный улицами Машиностроителей — 40-летия Октября — XXII Партсъезда.

Для того чтобы застройщики могли заниматься реализацией подобных проектов, власти Екатеринбурга корректируют градостроительную документацию. В прошлом году были приняты поправки в местные нормативы градостроительного проектирования: теперь на одном гектаре земли можно возвести свыше 15 тыс. кв. м. жилья.

В настоящий момент мэрия планирует внести поправки и в Правила землепользования и застройки, которые позволят уплотнять застройку в некоторых частях города. Сделать это застройщик сможет при соблюдении нескольких условий. В частности, если речь идет о сносе старого жилфонда и возведении на его месте нового жилья. Или если стройка будет вестись неподалеку от трамвайной сети и линии метро.

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