Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий
«Субсидии приводят к резкому росту цен на жилье и снижению его доступности... Рынок не нуждается в дополнительных стимулах спроса — он нуждается в их отмене, чтобы отрегулировать перекосы».
Волна субсидий на новостройки в России привела к резкому росту цен и снижению доступности жилья, теперь рынок нуждается в их отмене, считают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». «Именно цены, достигшие астрономических высот за счет дешевой ипотеки, — главная проблема рынка, а отнюдь не недостаток спроса», — указывают они.
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Эксперты отмечают: рынок недвижимости захлестнула волна предложений «чего-нибудь просубсидировать», при этом возникает вопрос, как будут спасать рынок в следующий кризис, если уже сейчас используют все возможные льготы.
Кроме того, целью субсидий изначально было повышение доступности жилья для граждан, однако на практике все вышло ровно наоборот: цены резко увеличились. Сейчас стоимость новостроек настолько завышена, что покупатели зачастую выбирают вторичку, хотя на вторичном рынке ипотеку выдают под 11-12% годовых против 3-5% на новостройки.
Рынок новостроек фактически превратился в наркомана, требующего постоянного увеличения «дозы» субсидий, потому что прежней уже недостаточно для поддержания постоянного роста цен. И власти вместо того, чтобы этого наркомана лечить, ему потакают. Но рынок не нуждается в дополнительных стимулах спроса, он нуждается в их отмене, чтобы отрегулировать перекосы, накопившиеся за время субсидирования, — приводят пример аналитики IRN.
Снижение спроса и, как следствие, снижение цен, будет выгоднее и для бюджета (за 2023-2025 гг. на льготную ипотеку будет выделено 610 млрд руб.), и для покупателей — низкие цены на квартиры для них предпочтительнее низких ставок по кредитам. С застройщиками также не произойдет ничего страшного: коррекция цен на 10-30% после того, как они за два-три года выросли вдвое, неизбежна, отмечают эксперты.
Очевидно, всем будет лучше, если ценовой пузырь на рынке недвижимости аккуратно сдуется сейчас, когда все относительно спокойно, чем лопнет сам во время очередного кризиса, — отмечают они.