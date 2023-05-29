Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий

«Субсидии приводят к резкому росту цен на жилье и снижению его доступности... Рынок не нуждается в дополнительных стимулах спроса — он нуждается в их отмене, чтобы отрегулировать перекосы».

Волна субсидий на новостройки в России привела к резкому росту цен и снижению доступности жилья, теперь рынок нуждается в их отмене, считают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». «Именно цены, достигшие астрономических высот за счет дешевой ипотеки, — главная проблема рынка, а отнюдь не недостаток спроса», — указывают они.

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Эксперты отмечают: рынок недвижимости захлестнула волна предложений «чего-нибудь просубсидировать», при этом возникает вопрос, как будут спасать рынок в следующий кризис, если уже сейчас используют все возможные льготы.

Кроме того, целью субсидий изначально было повышение доступности жилья для граждан, однако на практике все вышло ровно наоборот: цены резко увеличились. Сейчас стоимость новостроек настолько завышена, что покупатели зачастую выбирают вторичку, хотя на вторичном рынке ипотеку выдают под 11-12% годовых против 3-5% на новостройки.

Рынок новостроек фактически превратился в наркомана, требующего постоянного увеличения «дозы» субсидий, потому что прежней уже недостаточно для поддержания постоянного роста цен. И власти вместо того, чтобы этого наркомана лечить, ему потакают. Но рынок не нуждается в дополнительных стимулах спроса, он нуждается в их отмене, чтобы отрегулировать перекосы, накопившиеся за время субсидирования, — приводят пример аналитики IRN.

Снижение спроса и, как следствие, снижение цен, будет выгоднее и для бюджета (за 2023-2025 гг. на льготную ипотеку будет выделено 610 млрд руб.), и для покупателей — низкие цены на квартиры для них предпочтительнее низких ставок по кредитам. С застройщиками также не произойдет ничего страшного: коррекция цен на 10-30% после того, как они за два-три года выросли вдвое, неизбежна, отмечают эксперты.