Недвижимость в тупике. Цены на квартиры в новостройках России выросли на 76%

Стоимость новых квартир за четыре года достигла потолка. Теперь цены, вероятно, не будут увеличиваться до 2030 г., а в некоторых регионах квартиры могут даже подешеветь.

Исследование фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) прогнозирует сохранение цен на квартиры до 2030 г. в 17 крупных агломерациях страны, включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую, в которой, как писал DK.RU, цены на жилье выросли на 60%. Если и произойдет рост цен, то номинальный, не выше инфляции, сообщает Коммерсантъ. Но власти не дадут серьезно обрушиться стройиндустрии, которая вносит свой вклад в рост ВВП, считают эксперты.

Вице-президент фонда Татьяна Полиди поясняет, что за 2019–2022 гг. номинальная стоимость жилья в этих агломерациях выросла в среднем на 76%, почти втрое выше потребительской инфляции, составившей за тот же период 27%. Возможности для дальнейшего серьезного подорожания жилья начали исчерпываться уже во втором полугодии 2022 г. Таким образом, в стране возникла ситуация, когда, с одной стороны, доступность жилья низкая, с другой — нет устойчивого роста доходов населения и перспективы его увеличения в крупнейших агломерациях неочевидны.

Директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова говорит, что, например, в Москве за пять лет цены в новостройках выросли на 68,2%, инфляция — на 32,4%. Такая ситуация не позволяет повышать цены на квартиры, соглашается управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова. Спрос на рынке будет оставаться низким как минимум ближайшие полтора года, добавляет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. Гендиректор «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталия Кузнецова полагает, что если цены в новостройках и будут увеличиваться, то в пределах 0,7% в месяц.

Ожидая в результате сокращения ввода нового жилья, эксперты считают, что к 2030 г. обеспеченность им вырастет в половине крупных агломераций и превысит показатель 30 кв. м на человека. Сейчас он достигнут только в Краснодарской и Воронежской агломерациях. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в марте 2023 г. по всей стране выдано разрешений на строительство 2,04 млн кв. м жилья, что в 1,7 раза ниже год к году. Сейчас на рынке избыток предложения, что влияет на сокращение объемов новых проектов и позволит сдержать заметный рост цен.

Сами застройщики рассчитывают на отложенный спрос и видят потенциальные точки роста спроса, например, в появлении «новой группы хорошо оплачиваемых граждан из числа военнослужащих». Снижение стоимости жилья невыгодно ни застройщикам, ни банкам, так как финансирование реализуемых сейчас проектов рассчитывалось на основе ценовой конъюнктуры, сложившейся в последние годы.

Власти будут стремиться избежать обвала на рынке недвижимости, который влияет и на рост ВВП, считает Полиди. Одним из инструментов поддержки спроса может стать выкуп у застройщиков нераспроданного жилья властями для социальных нужд. Возможно, добавляет Наталья Круглова, появится специальная госструктура, которая будет передавать выкупаемые квартиры в аренду или в лизинг нуждающимся в улучшении жилищных условий.