Правительство обсуждает расширение льготной ипотеки на вторичный рынок

«От распространения льгот на вторичный рынок экономике пользы не будет, в выигрыше окажутся в том числе банки и риэлторы. Кроме того, идея может спровоцировать рост цен на недвижимость».

О том, что власти обсуждают распространение льготной ипотеки на вторичный рынок, сказал зампред Центробанка Алексей Заботкин, пишет «Коммерсантъ». «Имеет смысл обсуждать распространение на вторичный рынок программ постоянного действия, как семейная ипотека, которая будет действовать достаточно длительное время и является более адресной», — отметил он.

Сейчас все программы льготной ипотеки касаются только строящегося жилья, за исключением дальневосточной ипотеки. В апреле президент Владимир Путин на встрече с руководителем «Дом.РФ» Виталием Мутко сказал, что расширение мер поддержки на покупку квартир на вторичке может положительно повлиять на отрасль, так как затоваривание рынка в будущем грозит сокращением строительства.

При этом г-н Заботкин указал, что распространение льгот и на вторичный рынок может скорее привести к росту цен на квартиры, чем к повышению доступности жилья. По данным ЦБ, в I квартале 2023 г. разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья составил 40%, при этом программа ипотеки с субсидированием ставки, запущенная в 2020 г., исчерпала себя уже к 2021 г. на фоне роста цен.

Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий

Ставки ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке составляют 11-12% против 5,8% на новостройки. При этом доля вторички в ипотечном портфеле традиционно выше и составляет 66,1% против 30,1% у первички, указали в Сбербанке.

Введение программы льготной ипотеки на вторичном рынке повысит интерес к этому рынку, но может привести и к росту цен.

От распространения льгот на вторичный рынок экономике пользы не будет, в выигрыше окажутся отдельные экономические агенты, в том числе банки, риэлторы например. Кроме того, идея может спровоцировать общий рост цен на недвижимость в городах-миллионниках, — считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

вовсе сравнили рынок жилья с «наркоманом, который требует все новых субсидий», а власти ему потакают, вместо того чтобы решить проблему. По мнению некоторых экспертов, большое количество программ льготной ипотеки себя исчерпало: субсидии привели не к росту доступности жилья, а к росту цен — в ряде регионов жилье подорожало вдвое за три года, писал DK.RU. Специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» накануне ирынок жилья с «наркоманом, который требует все новых субсидий», а власти ему потакают, вместо того чтобы решить проблему.

Очевидно, всем будет лучше, если ценовой пузырь на рынке недвижимости аккуратно сдуется сейчас, когда все относительно спокойно, чем лопнет сам во время очередного кризиса, — считают в IRN.

«Плюс 30%, 50%, 80% годовых... Казалось бы, круто. Да, но нет» — Павел Боровиков