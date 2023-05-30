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Покупкой бизнеса Decathlon в России заинтересовались компании из Турции и Ливана

Покупкой бизнеса Decathlon в России заинтересовались компании из Турции и Ливана
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Потенциальных инвесторов интересует не столько недвижимость спортивного ритейлера, сколько возможность продавать товары под его брендом — иначе придется искать новый конкурентоспособный ассортимент.

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

Турецкий ритейлер FLO Retailing и ливанская компания Azadea Group ведут переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Сделка может пройти в разных конфигурациях: согласно первой, инвестор приобретет всю российскую сеть и перезапустит магазины Decathlon по франчайзингу, согласно второй, инвестор сделает то же самое, но закроет часть точек.

Семья Мюлье, которая владеет Decathlon, Leroy Merlin и Auchan, сейчас активно ведет переговоры, но сделка может быть закрыта не раньше этой осени, говорят собеседники издания. Во FLO Retailing, Azadea Group и Decathlon не стали комментировать ситуацию. 

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Decathlon — крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров — приостановил работу 57 магазинов в России в прошлом году в связи с «невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций». Сейчас ритейлеру принадлежит 25 гипермаркетов и один склад, еще 16 объектов находятся в аренде. Содержание активов после прекращения работы стоило компании примерно 1 млрд руб., но у Decathlon есть запас прочности для торга с потенциальными покупателями, говорит один из партнеров ритейлера.

Турецкий производитель одежды и обуви FLO Retailing работает в 21 стране, в прошлом году компания купила российский бизнес Reebok, после чего ее магазины были переименованы в SneakerBox. Ливанская Azadea Group по франшизе развивает более 40 брендов, включая Decathlon, Adidas, Deichmann, Calzedonia, Mango.

Оценить рыночную стоимость активов Decathlon затруднительно, особенно с учетом возможного закрытия части магазинов. Тем более что сама недвижимость без франшизы под брендом Decathlon едва ли заинтересует инвесторов, иначе им придется серьезно вкладываться в ассортимент, указывают эксперты.

Автор: Андрей Пермяков
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