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Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети

Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети
Иллюстрация: DK.RU

Новый гастропроект Елизаветы Величкиной разместится в историческом особняке на улице Горького, по соседству со штаб-квартирой РМК. Но сначала здание середины XIX века придется реконструировать.

#РЕСТОРАНЫ#АЛТУШКИНЫ#НОВОСТИ

На сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликован акт историко-культурной экспертизы, из которого следует, что в особняке на Горького, 28 откроется ресторан на 67 посадочных мест.

Сейчас здание середины XIX века, объект культурного наследия регионального значения, пребывает в плачевном состоянии.

Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети 1

Его реконструкцией занимается общество с ограниченной ответственностью «Величкина». Это компания дочери главы «РМК» Игоря Алтушкина Елизаветы Величкиной.

Летом 2021 г. в «Екатеринбург-Сити» открылся ресторанный проект Елизаветы Величкиной «Сезоны». Площадь этого заведения составляет 800 кв. м., большая его часть отведена под террасу.

Ранее Елизавета Величкина приобрела павильон «Цветы» (Малышева, 31з). В перспективе там тоже откроется ресторан.  

Напомним, что в ближайшее время должны начаться работы по реконструкции еще одного здания-памятника в центре Екатеринбурга — особняка на Малышева, 58. Стоимость работ оценена в 212 млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета, часть расходов возьмет на себя владелец «Сима-ленда», президент областной федерации шахмат Андрей Симановский. После ремонта в здании разместится Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия и музей.

Автор: Виктория Говорковская
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