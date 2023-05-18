Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.05
80,76
87,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На реконструкцию особняка для Академии шахмат нашли финансирование и подрядчика

На реконструкцию особняка для Академии шахмат нашли финансирование и подрядчика
Иллюстрация: DK.RU

Реконструкция заброшенного здания на Малышева обойдется в 212 млн руб. Часть средств выделит известный бизнесмен. Работы выполнит компания, ранее ремонтировавшая Оперный театр и Театр кукол.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге выбрали подрядчика на реконструкцию старинного здания на Малышева, 58. В перспективе в нем разместится Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия и музей.

Стоимость работ — 212 млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета, часть расходов возьмет на себя владелец «Сима-ленда», президент областной федерации шахмат Андрей Симановский.

Реконструкцией здания займется екатеринбургская компания «Юнивест-Строй». Подрядчик должен до середины 2025 г. выполнить комплекс работ: восстановить металлические, деревянные и декоративные элементы объекта культурного значения регионального значения, а также приспособить здание для современного использования.

Ранее DK.RU сообщил, что город заплатит за реконструкцию «Колизея» почти 180 млн руб. вместо 9,8 млн руб. Работы будут финансироваться из городского бюджета в течение трех лет. Примечательно, что бюджет реконструкции может вырасти еще вдвое: по оценке властей, до 300–350 млн руб.  

Напомним, что компания режиссера Михалкова проиграла суд за права на памятник Татищеву и де Геннину в Екатеринбурге. 17 мая Московский суд по интеллектуальном правам постановил, что фото памятника можно свободно использовать без согласия автора.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Гендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверияГендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия
  • «Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»«Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»
  • В институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работатьВ институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работать
  • Цыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого годаЦыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.