На реконструкцию особняка для Академии шахмат нашли финансирование и подрядчика

Реконструкция заброшенного здания на Малышева обойдется в 212 млн руб. Часть средств выделит известный бизнесмен. Работы выполнит компания, ранее ремонтировавшая Оперный театр и Театр кукол.

В Екатеринбурге выбрали подрядчика на реконструкцию старинного здания на Малышева, 58. В перспективе в нем разместится Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия и музей.

Стоимость работ — 212 млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета, часть расходов возьмет на себя владелец «Сима-ленда», президент областной федерации шахмат Андрей Симановский.

Реконструкцией здания займется екатеринбургская компания «Юнивест-Строй». Подрядчик должен до середины 2025 г. выполнить комплекс работ: восстановить металлические, деревянные и декоративные элементы объекта культурного значения регионального значения, а также приспособить здание для современного использования.

Ранее DK.RU сообщил, что город заплатит за реконструкцию «Колизея» почти 180 млн руб. вместо 9,8 млн руб. Работы будут финансироваться из городского бюджета в течение трех лет. Примечательно, что бюджет реконструкции может вырасти еще вдвое: по оценке властей, до 300–350 млн руб.

Напомним, что компания режиссера Михалкова проиграла суд за права на памятник Татищеву и де Геннину в Екатеринбурге. 17 мая Московский суд по интеллектуальном правам постановил, что фото памятника можно свободно использовать без согласия автора.