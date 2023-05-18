Компания режиссера Михалкова проиграла суд за права на памятник Татищеву и де Геннину

Суд по интеллектуальным правам постановил: изображение памятника отцам-основателям Екатеринбурга можно свободно использовать путем цитирования. Разбирательства заняли несколько лет.

В 2019 г. компания УПРАВИС (частично принадлежит Никите Михалкову) потребовала через суд с жительницы Екатеринбурга Марины Чеботаевой компенсацию за использование в путеводителе «Свердловская область» изображений памятников Мамину-Сибиряку и Татищеву и де Геннину.

Основой иска послужило то, что авторские права на памятник принадлежат скульптору Петру Чусовитину, который сейчас живет в Москве. Сумма исковых требований составила 20 тыс. руб.

С 2018 по 2020 гг. дело рассматривали в Свердловском арбитражном суде, затем в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде Перми, потом в Московском суде по интеллектуальном правам.

17 мая последний признал: фото памятника может свободно использоваться без согласия автора. Об этом сообщил адвокат Марины Чеботаевой Евгений Дедков.

Читайте также на DK.RU:

«Стоят в запустении или обвешаны рекламой». Как в Екатеринбурге решается вопрос с ОКН?

Застройщик выиграл у Администрации Екатеринбурга суд за участок у «Мытного двора»